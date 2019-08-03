8月4日香港戒嚴？　陸外交部闢謠：用心險惡，想製造恐慌

▲大陸解放軍駐港部隊。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

香港因《逃犯條例》修例造成社會紛擾，每周皆有遊行活動及警民衝突發生，8月5日全港大罷工也舉辦在即，外界傳言，特區政府將於4日申請大陸駐港部隊實施戒嚴，並清理歐美國家駐港機構人員。對此，大陸外交部發言人華春瑩2日措辭強烈的表示，「這根本就是謠言！用心非常險惡，就是想製造恐慌。」

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝央視）

有記者在2日舉行的大陸外交部例行記者會上提問，「有消息稱」香港特區政府會在8月4日淩晨申請駐港部隊對香港實施戒嚴，並清理歐美國家駐港總領事館人員和持有美國、英國護照人士。

對此，華春瑩回應，「你說這是傳言，我可以明確告訴你，這哪裡只是傳言，這根本就是謠言！用心非常險惡，就是想製造恐慌。」

▲728香港反修例遊行。（圖／路透）

華春瑩表示，長期以來，香港享受著和平繁榮與穩定，我相信廣大香港市民對此感同身受，希望繼續維護香港的長期繁榮與穩定的局面。但今年6月以來，圍繞修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》問題，香港發生了一些遊行集會活動，其間有一些激進示威者蓄意挑起、製造暴力事件，嚴重威脅公眾安全，對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成了嚴重影響，「中央政府堅定支持香港特區政府依法處置。」

▲香港近期爆發多起警民衝突。（圖／路透）

華春瑩提到，美國等一些西方國家政府顛倒黑白，混淆是非，就香港局勢煽風點火，妄加評論，對目前香港局勢的發展起到了非常壞的作用，這樣的行徑是對中國內部事務的粗暴干涉。我們奉勸這些外國勢力認清形勢，認清中國中央政府堅定支持香港特區政府依法施政、維護香港安全與穩定秩序的決心和能力，千萬不要企圖火中取栗，及時懸崖勒馬。

