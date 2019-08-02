獨／柯文哲前發言人廖泰翔　投入蔡英文總統競選團隊

▲廖泰翔（右）。（圖／ETtoday資料照）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文競選連任團隊陸續到位，已經確定的三巨頭，包括前黨秘書長洪耀福、前行政院副院長林錫耀，他們都是主要操盤手，中常委沈發惠則會肩負起組織工作。據了解，台北市長柯文哲2014年時期的發言人廖泰翔，這次也被邀請投入蔡英文競選總部，準備一起打拼。

廖泰翔畢業於台大工管系工業管理組，隨後赴美就讀波士頓大學，順利取得經濟學碩士後，回台在外商公司擔任資料分析顧問近1年後，在2014年經過海選投入柯文哲團隊，是柯文哲的前發言人。

力爭連任的總統蔡英文，全國競選總部預計10月運作，未來府院黨、立院黨團跟競選總部，5大部門會一起整合作戰，而青年跟網路則會是重點。

為了廣納年輕人才，蔡英文團隊也鎖定廖泰翔，據了解，不只是蔡團隊，前老闆柯團隊亦曾徵詢廖泰翔意見，希望他再回鍋加入柯文哲新成立的台灣民眾黨。

對此，發言人﹑台北市議員阮昭雄指出，廖泰翔曾於2014年台北市長選舉期間擔任柯文哲競辦海選發言人，選後即回到產業界，一直在外商公司服務。廖泰翔一直很關心經濟、產業發展和台灣的未來，因此希望能加入蔡英文總統競選團隊貢獻一己之力，希望能為年輕世代的未來一起打拚。

阮昭雄也表示，歡迎有志一同關心台灣的不同世代，一起加入守護台灣守護民主的行列，目前競選辦公室仍在籌備規劃階段，相關軟硬體人事仍在規劃階段，因此廖泰翔目前會先規劃透過網路社群的平台，有一些新的合作規劃。

▲蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）