題材涉及「貧富差距」！南韓電影《寄生上流》遭陸影展撤映　網友一片哀嚎

▲《寄生上流》題材涉及貧富差距的現實。（圖／取自imdb，下同）

記者朱世凱／綜合報導

榮獲法國坎城影展金棕櫚獎的南韓電影《寄生上流》（기생충，大陸稱寄生蟲），原本預計在28日青海西寧「FIRST青年電影展」閉幕時播放，不過主辦單位卻在前一天突然說「技術原因」所以取消放映。專門研究南韓文化的香港中文大學學者鐘樂偉表示，電影遭到封殺很可能是因為內容涉及的「貧富差距」犯了禁忌。

據《自由亞洲電台》報導，鐘樂偉指出，隨著劇情發展，《寄生上流》從一開始的寫實諷刺演變成凶險狂暴，最後更發生瘋狂暴力的血案，不排除因此超越了北京當局的底線。「內地的審批部門會擔心這些血腥的元素，會不會變相鼓吹窮人以暴力去解決貧富對立的問題。」

他也說，當局不讓《寄生上流》公映只會適得其反，因為許多網友都清楚表示，他們會好奇主辦單位突然取消的原因，所以想盡辦法去看這部電影。「我們都知道在大陸有很多非官方管道可以下載這部電影。」據悉，《寄生上流》在韓上映僅17天，累積達800萬觀影人次，總票房已突破17億台幣（約670億韓幣）。

微博上不少網友得知此事後都哀嚎地說，「又是技術原因…」、「好荒唐的說法」、「我不相信我們的放映技術這麼落後」、「本來不知道這部電影，既然禁了，那就看看吧」、「放映機壞了是吧？我們都懂」、「嗯，不可抗力因素」、「只能播放正能量」、「太莫名了啦，得獎電影竟然也不讓人觀賞」、「這和限韓令有關嗎？」。

▼許多網友對於此事表達看法。（圖／翻攝自微博／新浪電影）