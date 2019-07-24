年輕網友猛戰：周杰倫過氣！中年粉絲氣炸「狂刷微博」護航　輸贏結果揭曉

▲周杰倫被年輕世代質疑過氣。（圖／翻攝自周杰倫IG）

記者朱世凱／綜合報導

周杰倫的歌唱實力一直有目共睹的，不過近日有大陸網友在知名網站「豆瓣」中的「自由吃瓜基地」小組中問道，「周杰倫微博數據那麼差，為什麼演唱會門票還這麼難買啊？」此話一出，瞬間讓不同世代粉絲互相爭辯，更有不少中年粉絲氣得狂刷周杰倫的微博數據，讓自己最愛的歌手在短短1周內就登上微博明星榜榜首。

這名引起論戰的「00後」網友表示，「我一直看到有人說他（周杰倫）票難買，但是我查了查，他微博超話排名都上不了，官宣代言什麼，轉發評論都沒破萬。演唱會一般都是粉絲去看，他的粉絲真有那麼多嗎？」不少80、90後粉絲一聽都相當氣憤，因為他們從沒想過「有人會因為流量數據，質疑周杰倫的實力」。

▼「00後」網友發文引起論戰。（圖／翻攝自豆瓣）

也因為如此，這些邁入中年的粉絲開始學習如何「做數據」，不僅將周杰倫推向「超級話題」，還猛刷數據將最愛的偶像推到明星榜榜首。才短短1周的時間，周杰倫就從爭議剛爆發的第25名大幅上升，並且在17日開始勇奪第一名寶座，「影響力」指數還破了6千萬。

▼周杰倫成為明星榜單中的榜首。（圖／翻攝自微博）

​周杰倫粉絲團官方微博針對「質疑」也回覆，「周杰倫南京演唱會2場門票在不到1分鐘之內就全部售罄，周杰倫的粉絲普遍都成家立業了，有經濟能力購買，因此不能單看數據來決定人氣。」另外，也位網友中肯地說，周的粉絲大部分都是年紀不小了，完全是「有錢買票、沒時間刷網」的上班族。暗指只有幼稚的00後粉絲才會閒著沒事刷榜單。

▼許多中年世代的粉絲開始學習狂刷周杰倫數據。（圖／翻攝自微博）

還有數據調查公司表示，2019年春節期間，大陸60後、70後、80後、90後用戶收聽最多的歌手仍是周杰倫，00後則是薛之謙。有達人分析，現在許多人都是看流量來決定這個明星有不有名，這是很正常的事，「我們只能說明，越年輕的粉絲擁有自己的追星方式，而周杰倫不屬於這個新的時代；但年輕人同樣無法理解周杰倫當時廣大的人氣。」