香港房價中位數是家庭年收20倍　紐時：全球最不平等居住地

▲香港蝸居。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據《紐約時報》22日報導，高房價、蝸居等問題是反送中遊行的導火線之一。香港法定基本時薪是4.82美金（約新台幣149元），分租公寓租金比紐約、倫敦和洛杉磯更加昂貴，房間大小卻只有一半，「也許是全世界最不平等的居住地」。

《紐約時報》指出，香港人民要求永久撤回送中條例、真普選，也對經濟發展感到焦慮，740萬公民之中大約五分之一屬於貧窮人口，工時和房價都位居全球前幾名，薪資卻永遠趕不上物價和房價。根據2018年的數據，房價中位數是家庭年收入中位數的20多倍，貧富差距越來越嚴重。

一位大學畢業的梁先生表示，保全工作時薪只有5.75美金（約新台幣178元），即使一天工作12小時，每周只休息一天，只能勉強應付生活。他必須在2.8坪的公寓裡睡覺、煮飯、生活，每個月卻要支付519元美金（約新台幣1.5萬元）的房租，「以前以為書唸多一點，薪水就會高一點。但這20年以來，香港人能夠接受大學教育，卻沒辦法賺更多錢。」

▲香港一位母親帶著兩個孩子生活在3.3坪的房子。（圖／達志影像／美聯社）

一位27歲的陳先生擔任護理師，現在仍然和父母同住，與30歲的姊姊睡上下舖，「很多香港人都面對嚴重的經濟問題，例如高房價。他們試圖努力工作，但還是賺不到足夠的錢，換取更好的生活條件。他們看不見未來，感到非常挫折。」

香港大約有21萬人住在狹窄的「蝸居」、「鳥籠」中，年輕人幾乎都必須與家人同住才能生存，許多無法負擔高房價的人被排除在市場之外，逐漸成為許多社會問題的根源。2014年占領中環和雨傘革命都曾訴求改善經濟環境，輿論也指政府獨厚房地產開發商、大陸投資客，為了賺錢不斷興建豪宅，卻不願意建設合宜住宅。

▲香港蝸居。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》報導，輿論稱香港政府2003年放寬大陸投資的限制，造成房地產價格持續飆升，卻不願意放寬合宜住宅的申請門檻，讓至少25萬人繼續排隊候補。香港職工會聯盟秘書長李卓人說，「整個（房地產）體系都被菁英階層完全控制了。」約翰霍普斯金大學的政治經濟學教授孔誥烽也表示，「許多年輕人在經濟或政治上都看不到出路，因此對現狀感到憤怒和絕望。」

對此，香港政府表示，近年已經調整基本薪資，是有史以來漲幅最大的一次，並強調必須保持對外資的吸引力。根據了解，香港是全球稅額最低的世界主要金融重鎮之一。