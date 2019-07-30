對話框=計算機！電腦版LINE打「1+1=」自動跳出解答　算錢分帳超方便

▲打上「1+1=」，LINE自動幫忙算出答案。（圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在許多人都習慣用LINE聊天，官方也推出各種功能。一名網友日前更新完電腦版的LINE後，發現在對話框上寫算式，像是1+1，接著按「=」按鈕，LINE就會自動計算答案，讓他忍不住直呼，「雖然我不知道為什麼要增加這個功能，但是也太酷了吧！」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說LINE越來越強大了，「剛剛電腦版的LINE更新完之後，上面寫說對話框可以寫算式自動計算」，像是打上「1+1=」，就會自動跑出答案「2」。原PO直呼，雖然不知道為什麼要增加這個功能，「但是也太酷了吧！」

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▲訊息傳給別人後，算式答案會變成粗體。（圖／記者鄺郁庭攝）

《ETtoday新聞雲》實際測試，發現在電腦版LINE的對話框中打上「1+1」時，還不會有反應，後面一補上「=」，LINE馬上顯示出答案「*2*」。若是按下送出，*字符號則會消失，改成將答案粗體顯示。不過這個功能，到手機板測試就沒有，而且顯示的算式就是原本的「1+1=*2*」。

看到貼文後，就有人開玩笑，「真的，我打 I'm 出現 金城武」、「真的耶！我現在一登入名字就變金城武」、「奇怪為什麼line會知道我是金城武」。還有網友看到這個功能，忍不住留言，「真的欸！數學不好的人可以少開小算盤」、「感覺跟朋友事後算錢分帳的時候蠻方便的。」

不過也有網友忍不住吐槽，「google也可以喔」、「哪天你打開計算機，發現也可以傳line，那才是強大」、「這功能也太普通了吧」、「Google早就有了，大驚小怪」、「Line真的普通，你太誇張了」、「你可以想成，line工程師沒事做了，不能被老闆發現」、「可以幫我煮泡麵再說強大。」

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