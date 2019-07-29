赴美捐卵賺24萬！她避孕藥狂吃40天「忍淚X到腿軟」　詭異腫成孕肚：不敢去了

▲原PO赴美國捐卵，勇氣可嘉！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／劉維榛報導

現代人生活壓力大、晚婚，不孕症成了棘手問題，也因此萌生出捐卵商機！一名女網友好奇赴美捐卵，花了4個月時間檢查、吃避孕藥、打排卵針，「像一隻母雞在努力孵蛋」，順利取出35顆卵後，隔天立即從美國返台，肚子卻詭異腫脹的孕婦模樣，她嚇得直呼「短期不會再去捐卵了！」

一名女網友在PTT分享赴美國捐卵的難忘經驗，她透露，捐卵分為卵庫、配對兩種，「卵庫就是捐到一間銀行給別人買，配對就是只捐給一對準父母」，而原PO選擇前者，接著在台灣找了可靠的仲介，並填妥健康狀況、病史後，還要拍照上傳，過程中遇到小插曲，原PO的照片居然被仲介嫌棄沒打扮，「我自己的解讀是長太醜怕人家看不上」，一度害她玻璃心碎。

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直到出發前3個月，原PO接受各種繁複檢查，包括傳染病、毒物、基因、染色體等，自己還需先墊6000元費用。倒數1個月時，原PO開始吃避孕藥調週期，她抱怨，仲介總是突然告知「明天去醫院抽血」，由於她實在抽不出空閒，導致出發日期被延了一個月，甚至吞了40多天的避孕藥，「吃到厭世！」

更傻眼的是，直到出發前5天，仲介突來電訂機票，原PO才停吃避孕藥，一番波折後，終於抵達美國展開捐卵人生，原PO說，驗尿、抽五管血液，陰道超音波更是讓她害怕至極，「被插的哀哀叫，眼眶泛紅，醫生都覺得她好像要殺了我不敢繼續，最後下來的時候腿都軟了」，不僅如此，還要幫自己打針，「抓起肚皮肉，戳下去，done，針頭很細不會痛，有點像是被很肥的蚊子咬」，而這些藥也要價不斐，「打了三萬台幣到肚子裡。」

接下來2至4天要回診一次，看著身體的卵一天天成熟長大，「像一隻母雞在努力孵蛋」，熬了兩星期後，原PO說，取卵前要先簽同意書，打完麻醉後，醫師會用取卵針到卵巢去拿卵，「會有很小的傷口！」20分鐘醒來後，手術順利完成，「拿了35顆卵」，隔天便搭飛機返台。

原PO透露，「也不能說是完全沒有副作用，身體隱隱有種不舒服感，但是說不出哪邊很不舒服」，且事後肚子突然腫脹，「說是懷孕了也有人會相信」，所幸補充電解質，肚子約2周才逐漸消退。至於捐卵獲得的報酬，原PO坦言，「8000美金（約24萬多元新台幣）」，不過短時間內，不趕再去捐卵賺錢，畢竟冒險又傷身，就怕會得不償失。

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▲網友認為原PO虧爆了！（圖／翻攝PTT）

文章一出後，掀起眾網友關注，紛紛回應「哇，好冒險、勇敢、有趣」、「35顆才8000美元虧爆」、「激素打太多是有後遺症的，但這個誰都不敢說」、「去哀皮肉痛XD」、「不知道該說羨慕還是…因為不孕做過三次試管的人路過」、「我正在做人工受孕，覺得很不舒服欸…你真厲害」、「35顆身體真的很好！雖然是為了錢但也是善事一樁」。

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