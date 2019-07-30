「搭捷運那麼多年第一次看到這畫面」　新蘆線乘客：清潔員會哭吧！

▲列車上一處窗框下緣被人拿筆亂塗鴉。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

記者陳俊宏／台北報導

一名男子發文說，搭台北捷運這麼多年，「還真的第一次看到這種畫面，清潔人員看到會哭吧？」原來是有乘客在車廂內留下塗鴉，對此，北捷回應，調閱監視器畫面，初步了解為一名男性旅客所為，可依照《大眾捷運法》最高處7500元罰鍰。其實北捷清潔人員相當辛苦，至少需要2小時才能完成一輛列車的清潔工作。

男子28日在「爆怨公社」臉書社團貼出照片，只見車廂車窗下，有人用藍色原子筆寫「My name is XXX（我的名字是XXX…）」，還有一個網址、一個電子郵件和一個笑臉圖案「^^」。

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原PO表示，為什麼要這樣糟蹋捷運，公德心很不好攜帶嗎，已通知站上值班站長，協請列車長保存畫面，以利後續依相關規定處理。

▼塗鴉寫著英文、網址和電子郵件，還有一個笑臉「^^」。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

對此，北捷回應，事發於中和新蘆線，28日晚間行駛到頂溪站時，有乘客通報塗鴉事件；列車開到終點站時，駕駛也回報列車上一處窗框下緣被人拿筆亂塗鴉。

北捷表示，已將列車送回機廠清潔完畢，調閱監視器畫面，初步了解為一名男性旅客所為，依照《大眾捷運法》最高可處7500元罰款。

其實北捷清潔人員相當辛苦，不管酷暑或寒冬，日以繼夜輪班，如果地板上有髒污，會搬來「磨蠟機」清洗，包括地板、 牆壁和內窗，至少需要2小時才能完成一輛列車的清潔工作。車務領班何明成說，有時濕氣較重，地板不容易乾，收到清潔人員通知打完蠟後，會關閉車廂門開冷氣吹乾。

▲▼清潔人員至少需要2小時才能完成一輛列車的清潔工作。（圖／東森新聞）