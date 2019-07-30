告別式擺罐頭塔！他好奇：喪家吃得完嗎　網曝解答「就是吃掉」爆這款超夯

▲告別式上會看到各種罐頭塔。（示意圖／翻攝自爆系公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

參加告別式時，會場中都會擺一座座罐頭塔。一名網友表示，他前陣子參加一個長輩的喪禮，有很多人送罐頭塔，他忍不住好奇，「這些罐頭，如果都給喪家，也不可能吃得完吧？」「有沒有喪禮的罐頭塔，最後罐頭都跑去哪裡的八卦？」看到貼文後，其他人紛紛留言，分享實際情形，「沒那麼嚴重」。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，「喪禮罐頭塔的罐頭最後都到哪裡去？」表示他前陣子參加一個長輩的喪禮，「好像因為地方名人的樣子，很多人送超多罐頭塔」。原PO說，他就好奇，這些罐頭如果都給喪家，也不可能吃得完，但如果要分送出去，喪禮上的東西似乎也不好送別人。

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原PO就忍不住發問，「那麼，有沒有喪禮的罐頭塔，最後罐頭都跑去哪裡的八卦？」看到貼文後，大部分的人都表示，最後罐頭塔的東西都是分送掉，「分掉了啊」、「實際上就是大家分一分，沒那麼嚴重」、「親戚朋友鄰居分一分啊」、「會送人或辦桌吃掉吧？小時候印象」、「喪家親友分啊！搶的咧」、「分掉啊！罐頭塔裡面的內容物超級少。」

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▲原PO前陣子參加一個長輩的喪禮。（圖／達志影像／示意圖）

就有網友分享自己的經驗，「那其實沒幾罐，只有表面那層，分一分一下就沒了，以前經驗」、「好啦認真家屬分掉，拿過阿公的汽水」、「怎麼不可能分得完，我阿嬤死掉我也分到兩罐維大力，喪家的人比你想的多」、「分掉了，以前曾祖父過世我們家分到的罐頭可以吃半年。」

還有人反問「那裡面不都空的嗎？」馬上被反駁「裡面是有內容物的……沒人會想用垃圾來拜」、「那個一個要用萬算的好嗎？怎麼可能是空的」、「罐頭塔是喪家或朋友或親戚花錢做的，拆下的食品有辦桌的當天用一部分，剩的由出錢的人或親戚鄰居分掉，民意代表鄉鎮市長送的也一樣，沒聽過給業者回收的。」

留言中更透露某些罐頭塔很夯，「一整個台啤罐頭塔被路人偷搬走，傻眼」、「親戚搶著要好嗎？我一罐鮑魚都搶不到」、「罐頭塔現在幾乎都做大廠喔，舒跑黑松維大力一組大墩的都一兩萬不便宜的」、「回某樓，如果你說的一罐鮑魚是車輪牌的話，那超貴的，搶完很正常，記得3、4千左右」、「分掉啊！啤酒跟大牌子的飲料最多人搶～」

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