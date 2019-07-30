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挺京阿尼！台灣老司機豪捐500萬「謝謝社長沒放棄」　網全跪：乾爹太神了

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▲▼ 日本京都動畫（又稱「京阿尼」）縱火事件奪走34條人命。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都動畫縱火案，3層樓建築幾乎完全焚毀，奪走35條人命。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃君瀚／綜合報導

日本「京都動畫」（京都アニメーション，暱稱京阿尼）日前遭人刻意縱火，釀成35死、33傷悲劇，全球動漫迷同感悲痛，紛紛捐款盼能盡一份力。就有位台灣網友今（30）日曬出一張匯款單，豪邁捐出500萬4000日圓（約新台幣144萬元），希望起到拋磚引玉功效。

「老司機」網友30日上午在PTT發文，表示18日當天早上看推特（Twitter）就大致掌握了京阿尼整起悲劇事件進度，不過官方宣布開放捐款時，他正好有事出遠門，一直拖就現在才有空處理捐款事宜，「我書讀的不多，文筆不好就不多廢話了，京阿尼的作品我一直都很喜歡，在此拋磚引玉。」

請繼續往下閱讀...

他在文中附上一張捐款單照片，上頭用英文寫下匯款給京都動畫公司，款項則是500萬4000元，幣別為日圓。至於捐款人姓名等個資網友用一張便條紙遮蓋，親筆寫下簡短的祝福，「拋磚引玉，謝謝八田社長沒有放棄，請大家支持京阿尼。」

挺京阿尼！台灣老司機豪捐500萬「謝謝社長沒放棄」（圖／翻攝自PTT）

▲流連PTT特殊討論板的「老司機」網友，曬出500萬日圓捐款單。（圖／翻攝自PTT）

文章貼上網，PTT鄉民全跪了，「謝謝你，大家一起支持京阿尼」、「乾爹，午餐要吃什麼我幫你買就好」、「全球只要800人捐這個數字，京阿尼再怎樣應該都沒問題了」、「老大，你拋的這個是金磚了」、「負擔的起也願意付出的好心人大推」、「謝謝乾爹讓我們有動畫看」。

不過也有部分網友提出質疑，捐款單上漏了最重要的承辦章，「特地把章的部分摺起來，很奇怪」、「承辦章並沒有不能透露的秘密」、「謝謝你的支持，但目前看不出真偽」、「我不信真的有人捐這麼多」、「那個章就是匯款證明，真的匯的人應該巴不得秀那個章才對，刻意遮起來不合常理啊。」

據《讀賣新聞》報導，截至7月29日、事發第11天，由京阿尼官方開放捐款的專用帳戶累積突破10億日圓，其中2.5億日圓來自海外。京都動畫表示，捐款將用於死者家屬、受傷職員和公司重建，日後將會把用途公開。

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關鍵字：PTT,京阿尼,京都動畫

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