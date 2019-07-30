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台男不婚就是「失敗組」女生則相反　網痛批：自己套的枷鎖「還活在50年前」

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▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台男不婚被認為是「失敗組」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者林彥臣／綜合報導

台灣生活越來越不容易，也導致很多適婚年齡的男女不結婚，或是想結婚也因為受限自身條件而找不到對象，但是同樣不結婚，社會上看待男性跟女性的眼光好像也不太一樣。在PTT女生板（WomenTalk）就有網友發文詢問，現在的社會是不是男性不婚就是失敗組，女性不婚就是勝利組引發網友的討論。

▲▼文化大學校園美食。（圖／記者李孟靜攝）

請繼續往下閱讀...

▲網友認為，社會上對於還沒結婚的女性反而是勝利組。（圖／記者李孟靜攝）

網友發文表示，現在台灣社會氛圍，男性沒結婚、結婚沒小孩，再有錢都是失敗組，反而是低收底層，有老婆小孩，三餐吃泡麵，出門破機車三貼，也會被社會認為是勝利組，女性就完全相反，台女沒結婚，一年出國歐美三次，買名牌包，每天跟姐妹吃下午茶，跟工具人吃米其林餐廳，IG打卡炫耀一下完全就是人人羨慕的對象，台女如果結婚照顧公婆小孩，能夠一年出國一次就該感恩了，而且只還只能去日本不是歐美，買衣服買包打扮想得美，三年後變黃臉婆，台女沒人嚮往這種生活，到底為什麼台男結婚能變勝利組，台女結婚就變失敗組呢？

有網友附和男性結婚就變勝利組的說法表示，根據女板和婚姻板，已婚男很多會外遇、會嫖妓、不顧家，不做家事、要老婆照顧公婆、把老婆當傭人，能想得到的缺點都集合在已婚男身上。這些已婚男能讓女生寧可忍受他會外遇、會嫖妓、不顧家，寧可忍受他不做家事、把爸媽丟給她、把她當傭人，也不提離婚找個不會外遇、不會嫖妓、顧家，會做家事、爸媽自己照顧、互相扶持的男生交往，你說他們不勝利嗎？

▲長濱KKBB民宿。（圖／記者黃凱翊攝）

▲其實台灣的女性已經跳脫舊時代的思維，反而男性還活在50年前。（圖／記者黃凱翊攝）

不過也有網友點出真正的原因出在哪裡，因為台男自己套給自己的枷鎖啊，台女已經逐漸走出舊時代那種相夫教子、傳承香火的陰霾了，台男卻始終沒勇氣走出去，台男還活在50年前，始終想要存錢買車買房娶老婆，拜託，醒醒好嗎？結婚生子不是人生的唯一，把錢拿去充實自己，讓自己快樂不好嗎？你覺得台女花錢吃好料的 出去玩很奢侈，很看不起，那你可以把錢拿去運動健身，去學習不同技能讓生活多采多姿，不要活得像個古代人一樣。

網友在推文回應表示，「這篇還滿中肯的...身邊有求偶焦慮的都是30+台男，反而女生不急著結婚的都過的不錯」、「一堆人感情基礎不深硬要結婚，然後把婚姻板變成媽佛二板」、「你捫心自問有沒有辦法讓女生跟你結婚變勝利組啊 是能支別人幸福美滿還是有一堆包袱需要代扛？」、「原po寫把錢拿去讓自己快樂，台男會想到去買女人讓自己快樂....」。

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關鍵字：台男,不婚,勝利組,失敗組,PTT,WomenTalk

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