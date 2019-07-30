電梯門開了！6樓小妹妹站外面說一句話　OL超毛：一早就那麼刺激好嗎？

▲您常搭電梯嗎？（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名OL分享早上出門上班時，搭電梯前往一樓，結果聽到一名妹妹講的一句話，「一早就那麼刺激好嗎？」也有媽媽分享帶女兒搭百貨公司電梯，女兒說了一句話，「嚇得我摀著她的嘴快速進電梯，我一直說對不起對不起⋯」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，當時看著電梯裡的鏡子在整理儀容，抵達6樓時電梯開了，一名年約10歲的小妹妹沒進來，「我好奇轉身面對她。她說『沒關係，你們先下去』。」

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原PO表示，後來電梯門關了，心情有點哭笑不得，電梯內只有她一人，「沒關係你們先下去」這句話如餘音繞樑不絕於耳，「一早就那麼刺激好嗎？」

▼有網友開玩笑說，電梯「客滿」。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

對此，有網友直呼「應該瞬間清醒吧」；原PO指出超毛、超清醒，不用吃口香糖都能感覺夠勁。還有人說，「然後妳好奇去調監視器，結果只看到電梯門開，卻根本沒看到有小女孩在電梯前」；原PO回「還好我沒勇氣調監視器」。

一名網友說「客滿」；原PO回「還好還沒七月，沒那麼恐怖。」也有人要原PO不要嚇自己，「小朋友還不會分『你』、『你們』啦」；原PO回「我也催眠是如此」。

一名媽媽則表示，想到有次帶女兒去百貨等電梯，門開了，女兒說「媽媽，好多人喔」，「嚇得我摀著她的嘴快速進電梯，我一直說對不起對不起⋯因為電梯裡只有三個人，外面等電梯的連我們也才四個人，電梯到達樓層時沒有人敢出聲。我們是最後兩個走出電梯的，我女兒還回頭舉手說了拜拜，幸好我已經對女兒這種行為習慣了⋯」

▼原PO分享搭電梯的事情引起討論。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）