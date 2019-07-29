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當兵Day1就被偷！他好奇：幹走什麼最扯　衣物遺失率第1…「這答案」悲劇慘

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▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲當兵是許多男孩子的共同話題。（示意圖／陸軍司令部）

網搜小組／鄺郁庭報導

對於許多男生來說，當兵是一輩子的回憶，很多男人更是以「兵中生活」當成開啟話題的契機。一名網友就在PTT發文，說他新訓第一天，吃完晚餐回寢室的時候，把筷子放床上去洗澡，沒想到筷子就這樣不見了，讓他忍不住問卦，「當兵被幹走過什麼東西最扯？」話題吸引不少注意，其他人紛紛留言熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板上問卦，回憶起當兵第一天，就怒氣直飆，「X的！想到新訓第一天，吃完晚餐回寢室，把筷子放床上去洗澡，回來就不見了」。原PO表示，事後他去找班長，結果「馬上被幹飛」，心中直冒OS「當下真的傻眼，筷子有什麼好幹的？78」，最後也問，「大家有被幹走過什麼嗎？」

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▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲原PO問其他人，在當兵時有沒有被偷走什麼很扯的東西。（示意圖／陸軍司令部）

看到貼文後，不少男網友心有戚戚焉，也留言分享各種被偷過的東西，「假本有被偷過，垃圾副連長還一副是我用不見的一樣」、「營長車引擎被幹了」、「我們連上被隔壁連偷輕機槍槍管出營區」、「有軍官的莒光袋被幹了，裡面有任官令」、「我退伍前一天被幹走放在包包裡的Airpods」、「全新的床墊。」

其中，遺失率最高的莫過於衣物，「內褲，明明有寫號碼……結果只好幹別人的」、「什麼都有啊！衛生紙內衣內褲都被幹過」、「有人幹走2件迷彩衣，被連長電到飛起來」、「我同梯的鞋子被幹走」、「內褲常被幹走，起碼掉了5件」、「新訓，小帽遺失率應該最高。」

還有人回答出讓人忍不住想幫QQ的答案，「女友」、「愛情」、「我初戀的真心」、「男朋友」、「女友的照片」、「一直有人幹我感冒藥，我直接換成烙賽藥，靠X還是被吃光」、「腦子」、「我的自尊」、「時間啦」、「青春。」

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關鍵字：當兵,阿兵哥,軍人,新訓,PTT

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