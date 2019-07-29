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打趴吃屎哥！詹江村批「警方當現場圍事」　館長嗆「想紅想瘋了」向基層警道歉

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記者張嘉晏／綜合報導

「館長」陳之漢日前才和桃園市議員詹江村放鞭炮「洗門風」解開誤會，沒想到昨（28日）卻又因為吃屎哥一事槓上。詹江村在臉書直指吃屎哥和館長格鬥時，警方到場後「不但沒有制止反而還擔任起現場圍事」；對此館長則是開直播回應「詹江村想紅想瘋了。」

網路紅人「吃屎哥」游兆霖在27日晚間現身林口與館長進行MMA（綜合格鬥）單挑直播，不料吃屎哥先攻了5、6拳後館長都文風不動，隨後遭到館長一輪鞭腿猛攻，比賽在1分12秒之後就宣告結束，連一回合的3分鐘都沒打完。

▲▼館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

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▲館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

對此詹江村昨日就在臉書發文，他表示「健身房發生互邀簽生死狀格鬥案件，林口分局受案後，不但沒有制止，還現場擔任起圍事。」他直批沒有經過申請的體育賽事就是鬥毆，警方在場就必須處理；他也呼籲警方出面解釋清楚，雖然自己是桃園市的議員，但會到台北開記者會。

館長針對詹江村的發言也開了直播回應，他表示無論哪種體育對打運動，都有受傷的風險，且比賽前也有請吃屎哥簽了所有體育比賽都會簽的「免責聲明書」。館長指出，這場格鬥完全是正常運動賽事，自己也沒有強迫吃屎哥要簽，一切尊重對方意願。

▲▼ 館長秀出當天和吃屎哥簽的免責聲明 。（圖／翻攝自館長直播）

▲館長秀出當天所簽的免責聲明書。（圖／翻攝館長YouTube直播）

館長表示，由於吃屎哥在六月時三番兩次帶人到他的健身房外嗆聲，這次比賽他們才會先請警察到場協助，「今天百貨公司、夜店也可以打電話叫警察，任何的店家打電話給警察，是不是就是圍事？」館長認為自己一切照法律程序走，詹江村這則發文只是為了要刷存在感，「做人要講道理啊」、「根本是想紅想瘋了」。

館長表示，如果詹江村要罵他，他沒有意見，但是罵到警察「我非常有意見」，「去刁難人家幹什麼？我再次跟林口分局的警務人員道歉」、「如果讓大家惹到麻煩，我陳之漢親自去林口分局道歉」。

然而隨後詹江村仍在臉書點名新北市市長侯友宜，他表示即便館長的健身房有合法執照，但終究不是「競技場執照」，「侯市長，你小弟陳之漢的健身房，申請的是競技場的執照嗎？還是健身房的執照？有裁判，有簽合意書，有帶（戴）護具，沒有彼此傷害的意圖，現場沒有醫護人員，沒有申請賽事，不是競技場，可以進行格鬥切磋嗎？警察在現場只是維護秩序，而不是禁止格鬥，這樣真的對嗎？」

▼ 詹江村點名新北市長侯友宜 。（圖／翻攝自詹江村粉專）

▲▼ 詹江村批吃屎哥與館長格鬥 。（圖／翻攝自詹江村粉專）

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關鍵字：詹江村,館長,陳之漢,吃屎哥,游兆霖

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