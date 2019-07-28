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館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　他超商捕獲「桃紅安帽騎士」反差樣曝光

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▲▼館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　他超商捕獲「桃紅安帽騎士」反差樣曝光。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

▲網友發現吃屎哥頭戴桃紅色安全帽，出現在超商內。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

記者張靖榕／綜合報導

館長27日晚間與網路紅人「吃屎哥」游兆霖進行單挑直播，輕鬆解決對方；然而館長在單挑後立刻另開直播，揭露親自下場接受挑戰是因為上次吃屎哥「是被三台賓士載來的」，代表「他後面有人」。不過就在當天晚上單挑結束後，吃屎哥就被網友拍到戴著亮粉色安全帽在超商買飲料，似乎與館長說的有出入。

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館長在直播中點出「一個黑幕」，就是吃屎哥後面是友人的，而且這個來頭部簡單的人去年就曾經來亂過一次。他也強調，吃屎哥絕對不是外界看到、以為的笨蛋或精神異常的人。

館長回憶上次吃屎哥來的時候，是由三台賓士接送，而且停得很遠，就連開直播嗆聲都是受到少年仔指使拿著講稿照念。而在單挑直播當天，「剛剛呢，他們的人也有來，看到刑事組的全都在上面，人就跑光了。」

館長表示，偵查隊、刑事組會來是因為他們收到風聲，可能部分自稱「館粉」的可疑人物，事實上是「有備而來」利用吃屎哥這個小朋友的。

▲▼館長打吃屎哥游兆霖。（圖／翻攝館長YouTube直播）

▲▼館長擊敗吃屎哥游兆霖，爆料去年是三台賓士送他來嗆聲的。（圖／翻攝館長YouTube直播）

▲▼館長表示吃屎哥背後是有人操控。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

28日凌晨，館長再次開了直播，不過這次是幫吃屎哥求情。他要網友們不要再去刁難人家了，「大家未來的路還要走下去，為什麼要把關係樹立成我跟他是敵人」，他希望大家別把關係搞得複雜，讓他晚上睡不著覺，「他有不對的地方，他道歉就好了」，「台灣人應該要團結一心的，台灣人要保護自己的同胞，不要內鬥。」

經過這一戰後，關於吃屎哥「後面有人」的消息頓時在網路上傳開；然而一名網友28日凌晨在臉書社團「爆廢公社公開版」上傳一張照片，「嗯，這位是不是剛剛九點多九陰白骨詠唱到一半被斷招的那位？」畫面中的人正在超商排隊等結帳，所穿的服裝和體型都跟吃屎哥一樣，但是頭上戴著亮桃紅的安全帽，顯然是交通工具是機車，而非賓士。不過或許也和館長說的一樣，那些人看到刑事組之後早就一哄而散。

ET快訊
館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控　看到刑事組全跑光了

關鍵字：館長,吃屎哥,直播,爆廢公社公開版

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