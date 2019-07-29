吃屎哥犧牲召喚成真！林志成「9月破館長神話」...閉關鍛鍊：暫不聯絡外界

▲吃屎哥連吃館長11腳。（圖／翻攝館長YouTube直播）

記者周亭瑋／綜合報導

繼「吃屎哥」九陰白骨爪單挑館長陳之漢，慘遭11下鞭腿打倒後，先前下戰帖的前健美國手林志成再度放話，相約9月29日上擂台，誓言「破除館長的魔誣神話」，並強調除了少數朋友外，會杜絕外界聯絡，專心閉關鍛鍊。

曾奪下「世界終極格鬥王」6連霸的55歲前健美國手林志成，前陣子辣嗆在18秒內把館長打趴，卻遲遲無法赴約開戰，事後又隔空嘲諷，「館長已經生病了，我當然很不希望...」，同時也勸他，「你有年輕漂亮的老婆，好可愛的小孩子，我希望你如果真的身體不好，不要出來，也沒有人會去笑你啦！」

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▲林志成又下戰帖啦。（圖／記者傅誠攝）

時隔11天，林志成再度喊話。據《三立新聞》報導，林志成表示，目前地點暫定斗六市體育館，並於9月29日中午決戰館長，「陳之漢館長的魔誣神話就會消失，那些少數男女大人跟年輕人的迷茫祟拜，把魔鬼當英雄的他們到時候夢碎，更會清醒回到正義道德觀念。」

林志成也說，這段時間會暫時離開好友們去閉關鍛鍊，「除了留一少數好友，跟志成舉辦第一屆（炎黃子孫武狀元）盃擂台比賽相關合作關係朋友會保持聯絡，其它暫時不聯絡了」。然而對於他單方面的挑戰，館長似乎不予以回應。

▲吃屎哥表情十分痛苦。（圖／翻攝館長YouTube直播）

另外，「吃屎哥」游兆霖之前連日嗆聲單挑，結果前天晚上真的現身林口了，儘管開局後先發制人，連揮5、6拳，但根本無法撼動館長身軀，而大絕「九陰白骨爪」還沒發威，就慘被打斷，最後比賽共進行1分12秒宣告結束。而PK過程引發熱議，甚至有不少網友笑虧，「游兆霖犧牲召喚林志成」。

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