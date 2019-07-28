釣女當面告白…「甘蔗男」秒笑回10字　2萬網怒洗版：渣出新高度！

▲男讓女網友告白，卻讓她哭慘」。（示意圖／PAKUTASO，下同）



網搜小組／董美琪報導

一名女網友日前在Dcard發文表示，自己有一天因為自己暗戀對象「釣她告白」，想要親自聽到她說，沒想到她說出口，卻收到10字，讓當下原本浪漫氣氛當場翻轉，她難過地邊打po文邊擦眼淚，網友看完也火大洗版「這篇一定爆，渣出新高度。」

女網友25日發「你真的 差勁到爆」文，並寫道自己一直很喜歡一個男生，對方也知道，後來傳訊息跟男生說「我喜歡你」，不過對方「打哈哈過去」，連身旁的朋友也都起鬨要兩人交往，甚至以為兩人已經是情侶。

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「如果他表現出不喜歡我的樣子，我可能就會直接放棄」，女網友難過地寫著，「他又會約我單獨出去看電影或是吃飯，所以我以為我有機會，直到昨天……昨天看完電影他載我去搭火車，離搭車還有一段時間，所以我們在大廳聊了一下天，等到時間差不多我要進去時……」

他：欸，妳為什麼都用打字的？為什麼不要直接說？

我：說什麼？

他：就妳打的那些啊

我：因為我會害羞啊..（心跳整個開始加速）

他：但是我想要親口聽妳講

我：（小鹿直接撞死）我..我喜歡你..

他：可是我不喜歡妳欸哈哈

女網友當下愣住，「對，他直接這樣回，可是我不喜歡妳欸哈哈，我愣了一下回『喔』，離開轉身進月台，因為我不想哭給他看。」

女網友上車後，傳了一段訊息給男方，等他已讀後，立刻封鎖，內容寫道，「之前我一直以為你會是我最喜歡的人，這種感覺在每一次出來都會更加確定，直到剛剛你回我的那句話，你知道一個女生在喜歡的男生面前告白，需要多大的勇氣嗎？但是你剛剛回我的話讓我覺得，你真的是最差勁的人了。」

「如果不喜歡我為什麼不要在我丟球甚至是說喜歡你時拒絕我？為什麼還要單獨約我出去吃飯看電影？為什麼還要我親口說出我喜歡你？」女網友隔天下午要上班，但雙眼哭腫，心情相當低落。「在我喜歡他的期間，都有人跟我告白，但為了他我都拒絕了（可惡）。」

▲曖昧完女方卻收到難堪拒絕。（圖／取自negativespace）



文章引起2萬多網友按讚及上千留言，許多人看了火大，「這篇一定爆，渣出新高度。不尊重別人的心意真的差勁」、「男的根本在玩你吧，覺得你的反應很好玩，有夠垃圾的」、「這種男生就要讓他單身一輩子啦」、「至少妳確定他是垃圾了」、「甘蔗正解！拜託努力讓自己變更好讓他後悔」、「這個太過分了！原po別難過，你值得更好的」、「很多男生就愛拿別人的勇氣來嘲笑，還自以為好笑，可悲欸，他以為他誰」、「真的超垃圾」、「小時候應該是那種欺負喜歡的女生的類型」、「這種糟蹋別人心意的人配不上你」。

事後，男方似乎知道女網友的沮喪，突然用朋友的手機打電話來說對不起，表示不知道這樣做很傷，其實知道女生喜歡他，坦言她不是他的菜，但是很享受跟她相處的感覺，所以才會一直約出去。

女網友聽到的想法是「WTF？他從頭到尾要嘛不講話，要嘛就是在講對不起，對於我問的任何問題都用對不起3個字回答。」