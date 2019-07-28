影／熊貓叫3次！2遇鮮肉外送員「帥又嫩」　地方媽媽齁不住：還是騎重機

記者黃君瀚／綜合報導

台灣近來掀起一波外送熱潮，foodpanda、Uber Eats（優食）、有無快送等國內外廠商紛紛搶攻「懶人商機」，各平台間比快速、比優惠也比服務。近日就有女網友嘗試使用熊貓外送，結果驚為天人，理由不是食物好吃、價格實在，而是送餐的外送員小鮮肉實在太帥，心情愉悅了起來瞬間戀愛！

▲外送平台在台灣方興未艾，每間廠商各有愛好者。（圖／翻攝爆廢公社二館）

陳姓女網友日前在「爆廢公社」貼文，提到近日在好奇心驅使之下，下載了很夯的熊貓外送app，目前一共叫餐3次，全是上班時段送來公司，最不可思議的是其中有2次遇上小鮮肉外送員，「帥又嫩的」，騎的還是重型機車，帥度又增添了幾分，「差點想打包外送小哥哥，地方媽媽飢渴中嗎？」

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▲日前有網友在街上目擊充滿反差萌的外送員。（圖／翻攝爆廢公社）

文章貼上網，不少女性同胞羨慕不已，「我這邊的怎麼都沒有」、「沒有附小哥哥的照片，我要檢舉妳」、「我都拿完餐給完錢說聲謝謝就關門了，根本沒注意外送員長相」、「直接把訂餐丟了，上小仙肉餐車」、「不說了我立馬叫」。

此外，還有不少人討論起自身叫外送的經歷，和不同平台的特色，「上次真的有遇到騎紅牌重機送外送欸！很帥」、「我叫熊貓8次都是年輕小鮮肉」、「我叫ubereats也滿多鮮肉的」、「我用ubereats叫過5次，5次都是阿伯，而且都是不同的阿伯」、「各（個）人推lala板橋地區的外送員，叫3次各個都有180，顏值也很高。」