館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控　看到刑事組全跑光了

▲館長在與吃屎哥單挑過後，再開直播揭露黑幕，直言背後是有人操控的。（圖／翻攝館長YouTube直播）



記者林彥臣／綜合報導

館長27日晚間與網路紅人吃屎哥游兆霖進行單挑直播，結果只進行了72秒就跟館長認輸投降哀號「不敢了」。單挑結束後，館長隨即再開直播，揭開這場單挑後面的黑幕。他說明，為什麼要親自參與下場進行這場單挑，因為「吃屎哥的後面有人」。

館長在直播中開宗明義就言明要說「一個黑幕」，這個吃屎哥後面是有人的，而且一定是不簡單的人，在去年的時候就來亂過一次，吃屎哥這個人絕對不是笨蛋，絕對不是精神異常的人。

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▲館長表示吃屎哥背後是有人操控，上次來有三台賓士車送他到現場。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）



館長回憶，上一次吃屎哥來的時候，三台賓士車送他到現場，賓士車停的很遠，有少年仔叫吃屎哥拿著講稿開直播嗆聲，少年仔還說他講錯了叫他重錄，這都是有人在教他的。

館長又把時間拉回現在，「剛剛呢，他們的人也有來，看到刑事組的全都在上面，人就跑光了」，這個事情他會叫市刑大介入。

館長說，特別感謝警察朋友，包括偵查隊、刑事組等等因為他們有收到風聲，也在外面盤查到一些自稱「館粉」的可疑人物，這些都是「有備而來」利用吃屎哥這個小朋友。

▲館長聲稱屎哥到場時，其實在外面繞了四圈。（圖／翻攝館長YouTube直播）



館長表示，在單挑之前還特地問吃屎哥「你一個人來嗎？」他很不好意思地回答，「對，我一個人」。館長回說，「你上次來不是跟一大堆人嗎？」結果吃屎哥就頓了一下，而且他還在外面繞了四圈，才被館長的人叫過來，當時有車跟著。

館長解釋，為什麼要親自去踢吃屎哥，目的就是為了要釣魚，因為他的員工他的客人已經多次都想動手了，在這樣下去遲早會出大事，所以想看看到底是什麼人來，林口分局跟刑事組也全部安插好了，「你們也聰明，不敢下來」。

館長甚至直言，「這是一個陰謀，很大的陰謀，在吃屎哥這個天真呆呆的外表之下，他為什麼有這個膽量一直敢拱我，很簡單因為他後面很多人，有人在利用他的善良，有人在利用他的善良在對付我。」

▲館長澄清沒有欺負吃屎哥，單挑時幾乎都是踢他的腿。（圖／翻攝館長YouTube直播）



館長澄清不是要欺負吃屎哥，不僅讓吃屎哥穿戴護具，也沒有打他臉、沒有打他身體，都是踢他腿跟屁股這些肉多的地方，只是會痛而已，沒有出拳攻擊避免眼睛、鼻樑、頸椎、腦部這些地方造成傷害，「只是想跟他明講，不要再被後面的人操控」。