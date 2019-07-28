影／硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

記者黃君瀚／綜合報導

網紅「吃屎哥」游兆霖多次向館長陳之漢宣戰，27日晚間真的前往成吉思汗健身俱樂部舉行世紀對決，同時簽下生死狀；就在他怒吼「九陰白骨爪」時，館長無奈踹出11腳，踢到哀號求饒。事隔1日，吃屎哥主動曝光暫時無法走路的悲慘狀態，更供出背後的藏鏡人，直呼被騙了！

▲「吃屎哥」游兆霖挑戰成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，儘管用上絕學「九陰白骨爪」，仍72秒就倒地。（圖／翻攝自Youtube）

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吃屎哥28日下午在臉書貼文，提到休息一天身體狀況仍然不佳，遭館長重創後暫時無法走路。不過他嘴上不饒人，狠酸雲林健美國手林志成和大陸拳王練喻軒根本沒勇氣出戰，「全部不是漢子」！

▲事隔一日，吃屎哥搞笑供出背後主使者是「光頭哥哥」。（圖／翻攝游兆霖臉書）

另外針對館長直播爆料，出來打這一場事是想揭開黑幕，因為「吃屎哥的後面有人」，一切離譜行徑全是高人指點，藏著天大的陰謀。吃屎哥幽默承認，他身後的確有藏鏡人，「我都是被光頭哥哥（陳俊傑）騙去買這本，豬公錢都給他了......結果被揍！」

該篇貼文引來不少關注，網友多稱讚他勇敢，「能撐那麼多腳很強了」、「你要學魯夫五檔辣（啦），你都沒用霸氣」、「我這邊有如來神掌，你需要嗎」、「請快點好起來，九陰白骨爪自梅超風以降皆為一脈單傳，千萬不能在你手中失傳」、「你該謝謝館長，他對你非常仁慈」、「可以了，膽識比很多鍵盤高手好多了。」

▲吃屎哥飛蛾撲火般戰館長，讓部分網友動容，稱讚他真有種、不嘴砲。（圖／翻攝游兆霖臉書）

本站新聞〈館長揭黑幕「吃屎哥」後面有人操控 看到刑事組全跑光了〉報導，單挑結束後館長隨即再開直播，爆料吃屎哥一定是不簡單的人，在去年的時候就來亂過一次，這個人絕對不是笨蛋，絕對不是精神異常的人。館長回憶，上次吃屎哥來的時候3台賓士車送到現場，車子停很遠，有少年仔叫他拿著講稿開直播嗆聲，這都是有人在教他的。

館長說，這次的對決要特別感謝警察朋友，包括偵查隊、刑事組等，因為他們有收到風聲前來監看，也在外面盤查到一些自稱「館粉」的可疑人物。館長同時澄清沒有要欺負吃屎哥，除了特地準備全套護具，沒有出拳攻擊眼睛、鼻樑、頸椎、腦部這些地方，都是踢他腿跟屁股這些肉多的地方，「只是想跟他明講，不要再被後面的人操控」。