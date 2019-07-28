終於等到「淡水國賓影城」！千人排5小時搶票　居民驚呆：差不多賺200

▲終於等到「淡水國賓影城」！千人排5小時搶票。（圖／翻攝「國賓影城」粉絲團，下同）



網搜小組／許力方報導

淡水人久等了！繼去年底堪稱新北市最大的影院「美麗新淡海影城」，插旗淡海新市鎮，國賓影城淡水禮萊廣場也在7/28上午11點正式開幕，成為當地人熱論的話題。當天一早還沒開門營業，就有網友發現上千人頂著大太陽來排隊，包圍影城大樓，排隊5個小時為了搶限量1000張的百元電影票。

國賓影城淡水禮萊廣場祭出開幕首日「百元電影票」優惠活動，28日上午11點開門營業，11點10分開始發放號碼牌，並於11點30分左右開始發放兌換券，每人限領2張、限量1000組，發完為止，只能以現金或會員儲值金付款，另外百元電影票僅限購開幕當天的電影票，限現場購票使用。另外首三日也是全面以會元票價，到8/11為止，新入會還會送電影票2張。

國賓影城官方當天中午12點42分也在臉書宣布，百元電影票已經全數發完，感謝淡水鄉親透早就來現場。事實上，早在9點多就有淡水人發現影城大樓外被團團包圍，大批民眾頂著大太陽來排隊搶票，其中「第一名的說他還沒6點就來排了！」讓網友傻眼驚呼「差不多賺200」、「這是很多台灣人的獨特小確幸，悲哀」、「那麼早來排這個，CP值極低」、「太可怕了，這種天氣」、「花2小時排隊，工錢都不夠」。

事實上，去年底「美麗新淡海影城」進駐淡水，也曾祭出99元電影票，造成大排隊人潮，當時淡水人若想看院線電影，都必須往台北市跑，好不容易等到影城，消息就在當地引發熱烈討論。這次國賓插旗，也讓不少淡水的大學生議論紛紛。

國賓影城禮萊廣場斥資2億元重金打造，2層樓設計，坐擁將近1000坪空間，國際級的影廳採用無縫電腦螢幕，杜比7.1設備，預計未來還會引進4D動感座椅，不只在地客、觀光客，還瞄準大學的年輕族群，推出商業電影、文藝電影等都能看得到場次。

▼一大早6點就有人在排隊，居民驚呆：差不多賺200。（圖／翻攝「細說淡水」臉書社團）

