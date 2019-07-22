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永遠不會離棄他…醫師蔡伯羌智力退化成小孩　妻子十年陪伴

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▲蔡伯羌醫師。（圖／家屬提供）

▲蔡伯羌醫師。（圖／家屬提供）

實習記者蔣昕蒨／綜合報導

過去曾經是外科住院醫師的蔡伯羌，在2009年因心肌梗塞昏倒，智力退化為5歲孩童，失去生活自理能力。妻子與家人除了不離不棄地照料他，還得一面與醫院打官司，10年來，生活的巨大改變讓他們身心都備受煎熬。

蔡伯羌當年與唸完碩士從美國回台的妻子李其芳結婚，並育有一子，原本應該幸福美滿的生活，蔡伯羌卻因超時工作過勞倒下，不僅連自己的妻子與小孩都不記得，日常生活也都需要旁人協助。李其芳獨自照顧丈夫與年幼的兒子，無法出門工作，經濟來源全靠娘家的家人，讓她身心俱疲，「我沒有傾訴的對象，又不能跟10歲的小孩談，跟先生說，聽完他就不記得了。」

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李其芳從來不跟孩子談論父親的狀況，她希望孩子能在幸福、無憂無慮的環境下長大，但即便如此，卻還是免不了他人的議論，「同學會放爸爸的影片給他看，跟他說，你爸爸好可憐、你媽媽好辛苦喔」。更曾碰過同學家長的鄙視及侮辱，「小孩有什麼行為與狀況，一定是因為他爸爸這個樣子」。不過她也說，因為丈夫的關係，她變得更重視孩子，關心孩子的一舉一動。

▲蔡伯羌與兒子的合影。（圖／家屬提供）

▲蔡伯羌與兒子的合影。（圖／家屬提供）

多年來，李其芳一直辛苦地照顧家庭，勇敢地面對一切，被問到有什麼話想對丈夫說時，她回答：「我們家裡的人永遠不會離棄他。」如果當時可以重來，她依然會支持丈夫熱愛的醫師工作，但希望他量力而為、做他能做的就好。

蔡伯羌的家屬至今仍在與醫院打官司，他們相信造成蔡伯羌這樣的情況與過勞脫不了關係，「醫院並沒有善待醫療人員，只是把他們當工具，你的死活不會有人關心，法律也不會站在你這邊」，耗盡10年光陰，他們只希望司法能還給蔡伯羌與家人一個公道。

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關鍵字：醫生,智力退化,過勞

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