重考當醫生畢業薪水多5萬　藥學系連兩年休學人數最高

▲藥學系休學人數超高，引網友討論。（圖／翻攝自PTT）

實習記者崔子柔／綜合報導

教育部資料顯示，連兩年台灣私立大學休學人數第一位都是「中醫大藥學系」，105、106年皆有超過70人辦理，原來是因為在台灣藥學系跟醫學系的分數相差不大，重考拼一點明年就有機會讀醫學系，畢業後藥師起薪約為5萬元，新進醫師則約為10萬元，若升任專科主任醫師約為30萬元。

日前批踢踢八卦版上有人發問，不懂為什麼中醫大藥學系這兩年休學人數都這麼高，105 年休學人數達到81人，106年休學74人，網友納悶直言「休學81人，那不就都快一半都在休學，藥學系怎麼考上了又休學？」

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許多網友留言解釋，說有些同學選擇休學是為了將來更高的薪資，「休學考醫學系，很奇怪嗎？」、「重考比較實在，薪水6萬跟30萬的差別。」

另外有其他人疑惑「藥學系出身的也可以自開藥局賺錢啊？」針對這問題，許多人無奈表示「說要賺錢可以開藥房的人，邏輯跟開公司開飲料店就可以賺大錢一樣，統計數字調查一下創業十年還繼續開下去的藥局比例好嗎？把老闆是隔壁醫師的藥局去掉能活下來的獨立藥局又有幾間呢？」、「我家附近一家藥局也是很漂亮完善，最近也是改建成小7。」

▲藥學系休學人數超高，引網友討論。（圖／翻攝自PTT）

文章一發布，引來同道人嘆「覺得藥師的工作很像公務員，工作穩定，可是也賺不了什麼錢。」也有人說藥師的壓力比醫師小很多，可以自己平衡比重。