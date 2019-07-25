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街友將停車場當自家　殘障廁所放小冰箱插電好享受

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▲▼中區興中停車場街友聚集當自家，竟還在廁所放小冰箱插電。（圖／翻攝Google Map）

▲中區興中停車場遭街友聚集當自家，竟還在殘障廁所放小冰箱插電。（圖／翻攝Google Map）

記者李忠憲／台中報導

中區興中停車場傳出長期遭街友占用，甚至放小冰箱插殘障廁所公共用電，十分誇張。台中市政府表示，20日獲報後，除到場張貼公告限期清理外，也已報警，並加強現場巡邏，以維持秩序。

民眾發現，中區興中停車場近年遊民聚集，除將一旁原本規劃做BRT行控中心戶外的木棧板，當作自己房間及客廳，放有棉被、床墊、瓦斯爐及家具，甚至還在放有鐵欄杆、已上鎖的殘障公共廁所放小冰箱，並公然插電在插座上，讓遊民生活品質頓時提升不少。只是，停車場旁就是台中知名觀光景點柳川，許多遊客到場都看到髒亂不堪的停車場，有礙觀瞻。

▲▼中區興中停車場街友聚集當自家，竟還在廁所放小冰箱插電。（圖／中市交通局提供）

▲▼街友在廁所放小冰箱插電，市府貼公告限期清理乾淨。（圖／翻攝Google Map）

▲▼中區興中停車場街友聚集當自家，竟還在廁所放小冰箱插電。（圖／中市交通局提供）

台中市交通局20日獲報有街友占用情事，立刻會同第一警分局大誠派出所員警前往現場勘查，同時貼上公告，限期7月26日前要將所有雜物清理乾淨。同時勸導街友接受社會局安置，撤離現場。

交通局表示，小冰箱私自插電部分，可能涉嫌竊電，已向警方報案進行調查。另外，交通局也將持續加強巡查，並維持停車場現場秩序及整潔。

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關鍵字：街友,遊民,冰箱,廁所,興中停車場,台中

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