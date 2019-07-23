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超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

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▲▼超市,冰箱,冷藏。（圖／pixabay）

▲賴瑞意外卡進冰箱與牆壁的縫隙，不幸死亡。（圖／示意圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

美國愛荷華州一間「No Frills」超市發生離奇案件，10年前，在這裡工作的員工賴瑞（Larry Ely Murillo-Moncada）失蹤，沒想到今年初，他的遺體在冰箱的後方被發現，已經過世10年。警方研判，應是該男自己不小心掉到冰箱後的縫隙中，無法逃出來，才不幸死亡。

這間超市位在愛荷華州康瑟爾崖（Council Bluffs），2009年11月28日，當時25歲的員工賴瑞失蹤，賴瑞的父母提到，當時兒子心情不好，跑出家門，但就再也沒有回來過。所有的家人朋友都沒有他的消息，而賴瑞曾被遣返宏都拉斯，再回到美國，警方甚至連絡了當地的機構，但都杳無音訊。

而這間「No Frills」超市也在2016年關閉，到了今年1月24日，一名外包廠商工人移走了超市的貨架和冰箱，這才發現冰箱後方有一具遺體。警方比對了DNA，以及賴瑞失蹤當時所穿的衣服，證實這具遺體就是失蹤10年的賴瑞。

警方調查認為，賴瑞離家後直奔工作的超市，爬到冰箱上方，但卻不小心掉進冰箱與牆壁中間，大約只有45公分的縫隙中，卡在裡面出不來，只能被困在那裡絕望而死。

康瑟爾崖警察隊長韋登（Todd Weddum）表示，超市前員工指出，冰箱上方的空間會用來放一些設備，員工們也常會到那裡拿東西，甚至有時候會有人爬到上面摸魚偷閒。而賴瑞被困住時應該也試圖求救過，只是冰箱壓縮機的噪音太大聲，徹底蓋過他的呼救聲，也讓他慘死在這個小縫隙裡。

經過解剖驗屍與調查之後，沒有發現任何外力撞擊的痕跡，警方最後以意外結案。

ET快訊
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關鍵字：超市,冰箱,慘死

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