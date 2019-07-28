舅摸奶=早安！她翻到媽媽古早「學英文筆記」　網笑爆：默默跟著唸一遍

▲媽媽土法煉鋼方式學習英語發音。（圖／翻攝爆廢公社）

記者黃君瀚／綜合報導

古早時代的台灣，學習英文的資源不若今日豐富，父母那一代人是怎麼度過艱苦歲月呢？就有女網友翻出一張媽媽抄寫的英文筆記，裡頭滿是「台式發音」註解，試圖輔助記憶常見的英文單字和片語，如早安（good morning）是「舅摸奶」，以今天的角度來看實在是搞笑不已。

蔡姓女網友日前在「爆廢公社公開版」貼文，提到家中老媽正在整理堆積如山的舊資料，結果意外翻到一張頁紙泛黃的學英文筆記，是以前好心同事英文單字教學時留下的紀錄。

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「我只想問......她同事到底有多哈老二啦？」蔡女仔細看了筆記上的英文讀音，只覺得啼笑皆非，如兄弟（brother）是「補拉的」、跟我來（follow me）是「發落蜜」、請問excuse me是「已死Q死蜜」、花（flower）是「扶老二」、狗（dog）是「豆個」......。

▲用非正規方式學英語，效果恐怕不會太好。上課示意圖。（圖／記者李毓康攝）

此外，她還發現英文筆記中有一個單字錯了，不知道是媽媽抄寫錯誤，還是同事教錯。「哭慶」上頭的翻譯為廚師，但實際上是廚房（kitchen），廚師（chef）真正的唸法應該是「穴斧」。

照片貼上網，傳神又無厘頭的讀法笑翻無數人，「花枝嘿噴」、「原本會的，看了這個之後都被擾亂不會念了」、「大家都跟著唸了」、「借圖片，來教我媽學英文」、「寫這個的人真是太有才了」、「以前的國中跟高中班上同學都這樣背單字的」、「默默跟著唸一遍」。