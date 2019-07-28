透明藍生物被丟樓梯間！「肚子塞爆10元」她呆：如何處置　網笑勸收留

▲原PO在樓梯間發現藍色生物。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

爬樓梯不只有益健康，還可能發現驚喜！一名女網友回家的時候，一時興起爬樓梯，在樓梯間發現一個透明的藍色生物，忍不住拍下照片傳上網。只見「它」靜靜地窩在角落，睜著圓圓的大眼睛，似乎在等主人來帶它回家。看到照片後，其他網友紛紛笑回，「有點瘦，可以順手餵食」、「不想被殺所以逃家？」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出一張照片，文中透露，她在她家社區樓梯間發現一個「存滿的小豬」，忍不住笑問「請問單兵該如何處置？」並hashtag「#一時興起爬樓梯的小確幸？」「#不知道是哪個孩子還是某人的私房錢。」

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仔細看看照片，主角是一隻塑膠外殼的「藍色小豬撲滿」，它靜靜地躺在樓梯間的縫隙中，臉上貼有一張圓圓大眼睛貼紙，肚子裡則裝滿銅板。原PO則是在留言處透露，她並沒有把撲滿拿走，只是覺得放在樓梯間很有趣，也說如果不爬樓梯，其實不會發現小豬的存在，「我本來以為是小孩的玩具，蹲下來看才發現是撲滿。」

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▲藍色小豬！你怎麼在樓梯間縫隙啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到貼文後，其他人紛紛笑了，「來報恩的，想想你是不是曾經救過一隻豬」、「我可能會貼張紙條，請再換個隱密處」、「回家殺豬公」、「收留這可憐流浪的小豬吧」、「夾縫中求生存的豬公」、「會不會現在大家都在檢查社區樓梯間XD」、「拿一隻空的讓他繼續生錢」、「拿走後，沒多久應該會聽到樓梯間有慘叫聲。」

就有網友猜測和給建議，「應該是小孩子，要拿去買喜歡的東西」、「應該是某戶先生的私房錢」、「會不會是某個賭徒的財庫方位」、「我會拿個小東西擋起來，不然下一個人一定會撿起來」、「拿給警衛室的管理員，請調閱監視器尋找疑似遺落的人。」

有類似經驗的過來人則猜小豬是小朋友藏的，「應該是小朋友的私房錢怕被大人發現，所以藏在外面，我小時候也幹過這樣的事情，把它拿走小朋友會哭哭的」、「我小時侯曾繳費不還錢，背著父母偷把錢藏在老家附近木材工地，結果隔天全數不見，直到現在都不敢告訴他們這種童年蠢事」、「以前小時候有偷藏40塊在葡萄冰棒的空袋子裡，埋在附近鄰居家的花圃，結果忘了……現在不知道他們長大了沒。」

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