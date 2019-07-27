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推拿驚聽隔壁曖昧女聲…師傅看他「秒搭帳棚」超糗：年輕人不要這麼敏感啦

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▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO一如往常去按摩，沒想到會突然變得這麼尷尬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

一名男網友表示，因為車禍去中醫診所推拿，遇到隔壁婦人一直發出呻吟聲和氣聲，結果自己不小心「搭起帳篷來」，還被推拿師傅看到，瞬間尷尬到不行。網友們留言，「太搞笑了吧你」、「血氣方剛」、「年輕人終究是年輕人」。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享超糗事跡，因為2018年5月的一場嚴重車禍，導致他到現在還得去中醫診所持續推拿復健。他週五（26日）再度到診所報到推拿時，聽見隔壁床傳來女生的聲音，「不知道是太痛還是太爽，一直發出呻吟聲和氣聲，結果…我竟然不爭氣的起了生理反應。」

請繼續往下閱讀...

因為當時自己也在推拿中，原PO表示，幫他推拿的師傅見狀就說「年輕人啊，不要這麼敏感啦，要克制一下自己嘿。」尷尬癌瞬間佈滿全身的原PO滿肚子哀怨，「我也不想這麼敏感啊！我哪知道它就自己站起來了！」

網友看完紛紛笑翻，「你很純哦」、「哈哈哈哈哈哈」、「地方媽媽果然強大」、「只有我覺得羨慕嗎，年輕真好」、「推拿有達到效果哦，加上隔壁助聲，整個身體都健康起來了呢」、「真的很不爭氣」。還有一名網友揭露，「身為一個按摩師，跟你說喔，這種客人還真不少。」

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關鍵字：爆廢公社公開版,推拿

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