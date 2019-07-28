3女童一個拉一個海邊溺水「抓一大把恐怖東西」　貴人救3命6年後病逝

▲原PO指出，小孩家長說這可能要抓交替，幸好貴人出現救了三條生命。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享3名小女孩溺水的驚險過程，所幸有貴人相救，但表姐大女兒被救起時，手中竟然出現一大把東西，當場嚇壞眾人；而這名貴人約在5、6年後，因癌症病故。有人說，阻擋抓交替好像會減自己陽壽。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，表姐生了2男2女，表姐大女兒當時還在讀小學；有天假日，大人外出辦桌外燴，任小孩在家裡附近玩，也常叮嚀小孩別去海邊、池塘、水池。

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原PO表示，當日表姐大女兒連同鄰居小朋友共三名小女孩，跑去附近海邊玩，結果其中一人踩到漩渦一直往下沉，一個拉一個，三人開始溺水；此時，貴人出現了，貴人平日有睡午覺習慣，當日不太想睡，就去海邊收漁網，到現場見小孩載浮載沉，立刻下海拉起。

▼原PO說，表姐都有告誡小孩別去水邊玩。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

「當救起時，我表姐大女兒手中竟然抓一大把女生頭髮，真恐怖」，原PO指出，小孩家長說這可能要抓交替，幸好貴人出現救了三條生命；約5、6年後貴人病故，姐夫特別買水果籃帶小孩去祭拜，以感謝貴人救命之恩。

對此，有網友驚呼，「如果真的是女人頭髮，那種毛骨悚然程度不言而喻啊⋯⋯也還好有貴人相助」；原PO回「真的看那把頭髮會嚇暈」。有人認為，「阻擋抓交替，好像會減自己陽壽的樣子」；原PO回「5、6年後貴人癌症病故」。

也有人表示，「擋人抓交替折陽壽...小孩父母親沒替貴人祈福增壽」；原PO回「有包紅包、買水果盒給貴人」；該網友又說「是只有紅包跟買水果，有儀式的做法，擋住抓交替，誰擋換他會被盯上，畢竟抓交替的機會難得」；原PO回「這我就不清楚了」。

其他網友留言，「救，都救，就算要折壽，但少幾年又如何，這種死後肯定到菩薩身邊，當下死掉的即刻升天」、「貴人廣積福德，相信會有好的因果」。