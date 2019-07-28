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新竹男登山脫臼！催搜救隊「很痛，快一點」：1小時送我下山

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▲▼新竹男登山脫臼！催搜救隊「很痛，快一點」：1小時送我下山。（圖／翻攝照片）

▲搜救隊大費周章救人，竟還被催促走快一點。（圖／翻攝照片）

記者柯沛辰／新竹報導

新竹縣62歲男子25日跟親友到尖石鄉鎮西堡登山，但途中摔傷膝蓋脫臼，由隨行親友打119求救。消防獲報後，立即組成搜救隊上山救援，前後動員24人輪流以軟式擔架將人運下山就醫。不料受傷男子不僅催促搜救隊走快一點，要求1小時走完5公里路程到登山口，還捨近求遠堅持到台大新竹分院就醫，讓這起救護案花了超過10小時才落幕。

新竹縣消防局25日上午10點半接獲報案電話，指男子在鎮西堡神木區步道深處約5公里處受傷，因此立即組建搜救隊上山。由於不清楚男子確切傷勢，搜救隊不敢大意，沿途趕路不敢休息，好在抵達後確認男子意識清楚、並無大礙，眾人隨即輪流以軟式擔架將人徒步抬下山。

最後這起救援行動雖順利落幕，但參與山地青年及義消卻頗有微詞。因為救援期間男子疑似不堪疼痛，又見搜救隊大陣仗救援，竟不顧山路崎嶇、雨後濕滑，與親友齊聲催促搜救人員「快一點！」還要求1小時後到登山口。

更誇張的是，救護車原先要就近將人送往台北榮總竹東分院，但男子以「病歷都在台大新竹分院」為由，堅持要改送台大新竹分院。救護車拿傷者沒辦法，多跑快20公里的路將人送到台大新竹分院，但偏偏抵達時醫院床位爆滿，男子又僅脫臼，並非急需，因此消防員只能在場陪同，直到晚上8點多才返隊。

消防員工作權益促進會表示，一般民眾不一定理解救難考量，也不知道一些隱形風險，因此希望民眾能尊重專業、珍惜救難資源，在正常情況下就近送醫，好讓緊急救護資源盡速歸位，顧及重症患者或其它真正有需要的人。

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關鍵字：新竹,登山,脫臼,搜救,消防,鎮西堡

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