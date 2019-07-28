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路口倒垃圾！清潔隊員搭話「妹妹很漂亮喔」猛讚性感　她生陰影：想申訴

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▲▼春節垃圾清運,垃圾車,清潔隊,廢棄物,資源回收,環保局,倒垃圾。（圖／記者李毓康攝）

▲垃圾車都會有隨車清潔隊員。圖為示意圖，與新聞人物無關。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「事情是這樣的，家裡非社區大樓，有定點垃圾車，只能拿到路口等待垃圾車來」，一名女網友發文，透露自己被清潔隊員騷擾的經驗，說她前陣子遇到一位隨車清潔隊員都會主動幫她丟垃圾，本來覺得沒什麼，有天對方突然開始搭話，內容讓原PO相當不舒服。看到貼文後，網友紛紛勸「申訴吧！已經是性騷擾了。」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發文，說她前陣子丟垃圾的時候，有位隨車清潔隊員會主動幫她提垃圾往車上丟，她原本覺得沒什麼，直到有一天對方突然搭話「妹妹很漂亮喔！」讓原PO愣了一下，也直覺性地想馬上走回家。

請繼續往下閱讀...

原PO說，自上次開始搭話之後，對方說話的次數就多了，開始會講一些「妹妹妳很漂亮！」「妹妹很久沒看到妳了！」諸如此類的話。她認為，這些話感覺像是讚美，但聽在她耳裡卻覺得很不舒服，「我總是不帶任何表情地快速離去，一直在想……這是不是就算種騷擾」，但因為不知道該回應什麼才能讓對方停止，索性用消極態度處理，盡量只丟回收垃圾，一般垃圾讓家人去丟。

「直到今天第一次讓我感受到『害怕』」，原PO說，她當時拿了2袋回收物品要放上回收車，但清潔隊員不是快速收過垃圾，而是對她說「妹妹今天怎麼這麼漂亮？」原PO馬上愣住，「我竟然沒認出眼前的人就是之前那一位（只是沒戴口罩）」，當下只能應付回應「沒有吧？」

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▲▼春節垃圾清運,垃圾車,清潔隊,廢棄物,資源回收,環保局,倒垃圾。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO改丟回收垃圾，還是遇到對方。圖為示意圖，與新聞人物無關。（示意圖／記者李毓康攝）

沒想到清潔隊員繼續說「妳今天怎麼穿得這麼性感？」「真的很性感耶！」讓原PO在回家路上忍不住想，對方在說出「性感」的同時在想什麼，「無論在什麼樣的情況下被陌生人稱讚『性感』，總覺得令人毛骨悚然。」原PO還在留言處透露，她有試過戴口罩，「還是被認出來，可能這邊都是大叔大嬸居多。」

看到貼文後，不少人紛紛勸她趕快申訴，「直接申訴吧！已經是性騷擾了」、「小心他趁妳轉頭離開時，馬上把妳的那包垃圾撈出來」、「檢舉啊，這很噁」、「說漂亮我覺得可以算是寒暄詞，性感的話不太合理」、「這種拉低平均素質的隊員直接申訴啦，如果打1999沒用，直接到地方公所找區隊長陳情就對了。」

也有女網友有類似的經驗，直呼真的會讓人感到不舒服，「我也遇過！不過只有被說漂亮而已（但我倒垃圾時明明都素顏，頭髮也沒整理）。感覺到比較不舒服的是，有一次跟鄰居阿嬤一起倒垃圾，結果同一個人看到我之後就跟阿嬤說：『阿嬤妳怎麼跟一個美女在一起～要不要介紹給我？我還沒結婚耶』……當下真的超傻眼！他看起來至少比我大20歲」、「我家社區警衛也會欸……還會說『妳的香水味好香，跟以前不一樣……』，原來不止我會覺得不舒服，我一直想說是不是我太敏感。」

其他人則是幫忙想辦法給建議，「找個男生朋友陪你一起倒垃圾幾次」、「下次帶身體高壯的異性友人一起倒垃圾，然後他來的時候你往前站，他開口跟你講話你立刻轉身告訴你朋友說：『就是他！』動作要浮誇點」、「可以找家人坦一下，尤其是父親或兄弟，嗆一下對方你要對我家妹妹／姐姐幹嘛。」

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關鍵字：倒垃圾,垃圾車,清潔隊員,騷擾,PTT

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