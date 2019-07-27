「外送員迷路取消訂單！」他PO文公審狂罵　客服信曝光風向大逆轉

▲原PO貼出手機螢幕截圖，痛批外送員迷路就算了，竟還自行取消訂單。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

基隆一名男網友在臉書貼出數張截圖，抱怨他20日透過知名外送平台點餐，但外送員找不到地址竟自行取消訂單，還要他支付餐費，實在太惡劣。不過，有眼尖網友發現，客服信件上清楚載明他多次未接電話，才讓外送員不得不取消訂單，留言風向頓時逆轉。

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」發文痛批，「客人上門訂餐，外送員找不到地址，送不到自行取消訂單，餐費還要訂餐的客人付，這什麼道理呀？不熟就不要接單嘛～接了又送不到，惡劣，建議政府也該管管這塊了吧～投訴無門被吃錢！」

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▲原PO發文抱怨業者，「建議政府也該管管這塊了吧」。（圖／爆怨公社）

文中截圖可見，外送App顯示「因為我們無法找到您所在的地址，您的訂單已被取消」，但原PO似乎有向客服申訴，所以官方在信中回覆「我們的外送員在6:06pm到達了您的地址，也撥打電話號碼聯絡您，可是10分鐘仍無法聯絡上您，因此送餐員依據公司流程取消訂單，視同顧客放棄該餐點，我們將會把您的款項賠償給該餐廳。」

許多網友注意到客服信截圖，紛紛留言質疑「不是有打電話給你嗎」、「不接電話怪誰啊」、「你文中怎麼沒寫你不接電話」、「電話不接是要人家觀落陰找人嗎」、「你不接電話，花錢賠償餐廳剛好而已」、「外送員每分每秒都是錢，都是拿命去換，你竟然還讓他多等10分鐘！」

▲眼尖網友看了客服信截圖，發現外送員曾多次致電，而且等了整整10分鐘。（圖／爆怨公社）

原PO眼見風向反撲，立刻編輯貼文，「好吧！謝謝大家指教，我想以後我也不會再訂了。我以前也有當過外送員，知道外送一趟賺的錢並不多。」

原PO進一步解釋，家裡手機訊號不好，常常打了不會通，所以他特地留了住家電話，但又不想讓外送員等太久，或浪費錢打電話，因此提早下來等外送員，自然就錯過了對方電話，「外送員的能力，是我不能預期的，備註上也有留社區名稱，也有管理員不問，我也沒辨法。」

▲原PO編輯原先貼文，試圖解釋。（圖／爆怨公社，下同）

不過，這番解釋反而讓網友更火，繼續留言質疑，「問管理員？你都不在家了，管理員要怎麼找你」、「為什麼不把手機帶出去」、「你留了家中電話，然後又跑下樓等」、「你的邏輯是不是體育老師教的」、「可是…你手機截圖的4G訊號很好耶」、「看手機訊號想關心一下，幹嘛這時間還待在家門外跟大家聊天，不進去房間吹冷氣躺床呢？」掀起論戰。