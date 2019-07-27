　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

模擬「被」海扁！吃屎哥扮館長一臉痛苦喊：兆霖你怎麼打那麼重

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

網路紅人「吃屎哥」游兆霖日前稱27日晚上9點，將到林口找館長陳之漢單挑。27日下午，游還於臉書釋出挑釁影片，假扮被揍的館長喊「兆霖！你怎麼打那麼重～」館長也在自己的粉絲專頁貼文，「晚上九點我看吃屎的不敢，我直播架好等你」網友紛紛敲碗卡位等後續發展。

▲▼單挑。（組圖／翻攝自游兆霖、館長臉書）

▲游兆霖要求跟館長（圖右）單挑，還在臉書發文說，「我真的等不及9點了，想看我絕招的打+1」網友笑翻認為他太鬧事。（組圖／翻攝自游兆霖、館長臉書）

游兆霖16日才因為騎車衝上國道在網路上掀起熱議，當時他透過臉書直播表示，想要玩一波大的，只要直播人數超過3000人，他就騎機車上高速公路，並將衣服、褲子脫掉，「為什麼要脫掉？因為我要跟館長宣戰」。

7天後，游兆霖又在臉書PO出館長的臉書截圖嗆聲，「這種人沒打就說大話，硬要我馬上去林口，當我任意門嗎？約禮拜六晚上10點也不敢正面回應。我不是雲林阿成也不是大陸人放話不敢去，我網路紅人吃屎哥是說到做到的，網友看看是誰逃避。」

對於游兆霖的挑釁，館長25日晚間在直播中回應，先前他在臉書連續發3篇文，結果游一直在文章底下留言挑釁，別人越罵他越高興，「所以我就把整篇文刪掉，我到現在還沒有封鎖他，為什麼？因為有一天他會被教訓得很慘，真的是這樣，我沒有騙你。」

ET快訊
劈腿被抓！男星求和「不會丟下妳」　幾小時後娶別人...女友淚
吃屎哥真的找館長單挑！才使出「九陰白骨爪」1分12秒後就倒地
女人頭縫在男人軀幹上！遺體捐贈中心變黑市交易所　FBI查完都

關鍵字：游兆霖,館長,單挑,陳之漢,林口,直播

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國安局私菸案持續延燒　北檢加班整理卷證　不排除下禮拜大動作約談

模擬「被」海扁！吃屎哥扮館長一臉痛苦喊：兆霖你怎麼打那麼重

快訊／台中媽帶幼女輕生1死2傷！前夫接電話一看嚇壞

西門町鬧區聲援「反送中」　統派男闖入嗆「沒路權，漢奸！」

陸船越界馬祖北竿丟下25個大型蟹籠　海巡連人帶船抓回來

與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押

賣「大麻電子菸」遭驗尿無毒　改「詐欺」移送…嫌po網討公道

性侵犯4進4出監獄！刑滿才2月...再潛住家「強O女屋主」　網氣吼：整支剪掉

台中客遊澎湖「被叭2下」…飛車狂追5公里叫囂！揮安全帽痛K父子

48歲男欣賞6旬美魔女「好身材」　廁所裝針孔…遠端狂窺LIVE秀

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

驚！高雄燕巢區自來水管突爆裂　水柱狂噴...炸出「2公尺深大天坑」

BY2第2次公演其他選手看到哭　「全新突破」華晨宇也認證了

體驗「7日街友」 沒手機、睡紙板 他站6hrs陪身障伯叫賣暖哭網友

鄧紫棋衣櫃間大公開　網驚訝：可以開服飾店了!

大貨車右轉撞機車！輾爆還不停　騎士卡輪前狂掙扎驚魂爬出車底

國安局私菸案持續延燒　北檢加班整理卷證　不排除下禮拜大動作約談

模擬「被」海扁！吃屎哥扮館長一臉痛苦喊：兆霖你怎麼打那麼重

快訊／台中媽帶幼女輕生1死2傷！前夫接電話一看嚇壞

西門町鬧區聲援「反送中」　統派男闖入嗆「沒路權，漢奸！」

陸船越界馬祖北竿丟下25個大型蟹籠　海巡連人帶船抓回來

與老父口角竟把人打死　外婆勸架也被打傷　逆子收押

賣「大麻電子菸」遭驗尿無毒　改「詐欺」移送…嫌po網討公道

性侵犯4進4出監獄！刑滿才2月...再潛住家「強O女屋主」　網氣吼：整支剪掉

台中客遊澎湖「被叭2下」…飛車狂追5公里叫囂！揮安全帽痛K父子

48歲男欣賞6旬美魔女「好身材」　廁所裝針孔…遠端狂窺LIVE秀

快訊／香港警察進入元朗站　揮棍、噴胡椒水驅散示威者

不爽喊綽號！12星座「突然叫你全名」背後目的曝…OO準備要分手

私菸案就是走私！關務署：海關法條沒有超買　最重能判無期…相關法條看這

脫魯來這！東台灣3間必去月老廟　讓你七夕情人節終結單身

為姊妹的幸福把關！閨蜜交新男友先問這5個問題

男子車禍左下肢嚴重鈍挫傷　竟造成動脈受損缺血險被截肢

扛國旗走西班牙「800公里朝聖之路」　大學生：來自台灣我驕傲

被搖醒聽到「爸病逝」　BY2揭「苦撐12年辛酸」觀眾聽哭

《苦力》賣肉！蔡昌憲放話「破3裸體衝浪」　傅子純加碼穿女裝

陳其邁聲援香港：我們一定會平安降落「抵達自由的土地」

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

社會熱門新聞

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救..

大貨車輾爆機車還不停！騎士輪前..

陪女考試！媽坐「死亡撞擊點」慘..

即／母帶幼女輕生1死2傷　前夫..

國小導師送男童遊戲點數　拐回家..

林奕含閨蜜爆誘姦3證據　打臉檢..

台鐵又見逃票攻擊！　男猛咬列車..

勾美女醫交疊19回！名醫當庭羞..

拍賣賓士AMG GTS猛獸42..

三重賊凌晨入侵民宅　現金鑽石全..

劈腿女：我的拉鍊在這　他被告性..

退休少將一家3人搭小黃　高速碰..

酒駕男一年被逮2次　法官罕見判..

高雄失智婦失蹤9天　疑跌大溝殞..

更多熱門

相關新聞

慧眼看天下／安倍大選 日韓貿易戰再升溫?

日本7月初開始，限制光阻劑、氟化聚醯亞胺、氟化氫等電子業關鍵耗材出口到南韓，對南韓半導體業帶來巨大衝擊。受到日韓之間的貿易戰衝擊，南韓央行18日宣布將基準利率下調1碼至1.5%，這也是三年來首度降息。慧眼看天下第63集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際情勢。

吃屎哥約週六單挑　館長：一來就揍

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

館長登《博恩夜夜秀》伯恩「當場吐血」

林口警交通執法　整頓市場違停亂象

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

「登山客坐湖底握拳亡」嘉明湖4大詭異山難

小黃撞小黃　2車4乘客送醫急救中

罷韓正妹告韓粉　他私訊求饒：我已70

來地檢署對質！韓粉喊告罷韓正妹

張君雅小妹妹忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

女高材生休假返家　親友找到只剩「衣服破碎女屍」

15歲少女月事從沒來過　媽落淚訴真相

吃屎哥赴連千毅直播單挑吃XX抱水桶吐

辣媽太吸睛　鬍渣叔經過猛瞧入神

竇智孔突被拍肩！轉頭一看是「大咖女神」

他PO文公審外送員　對話曝光風向秒逆轉

私菸案「最大咖買主」　就是吳宗憲

Selina離婚3年「約阿中見面」

蘿莉塔《玩很大》深夜福利！

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠傻了

更多

最夯影音

更多

5歲弟偷帶手機去補習怕被媽打　嘶吼辯駁3分鐘：應該要醬子～

「覺得爸爸好還是媽媽好？」　超萌雙胞胎回答...大S驚：超成熟！

韓爬過的樹5小時後全是「發泡劑」　像土黃毒瘤...他提3點危害：誇張

國安私菸案蔡英文稱「長期陋習」 韓國瑜轟：領導能力絕對有問題

深淵巨喉！2分鐘乾3.9kg汽水 他喝完打「巨長噁嗝」網嚇翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面