模擬「被」海扁！吃屎哥扮館長一臉痛苦喊：兆霖你怎麼打那麼重

記者陳雕文／新北報導

網路紅人「吃屎哥」游兆霖日前稱27日晚上9點，將到林口找館長陳之漢單挑。27日下午，游還於臉書釋出挑釁影片，假扮被揍的館長喊「兆霖！你怎麼打那麼重～」館長也在自己的粉絲專頁貼文，「晚上九點我看吃屎的不敢，我直播架好等你」網友紛紛敲碗卡位等後續發展。

▲游兆霖要求跟館長（圖右）單挑，還在臉書發文說，「我真的等不及9點了，想看我絕招的打+1」網友笑翻認為他太鬧事。（組圖／翻攝自游兆霖、館長臉書）

游兆霖16日才因為騎車衝上國道在網路上掀起熱議，當時他透過臉書直播表示，想要玩一波大的，只要直播人數超過3000人，他就騎機車上高速公路，並將衣服、褲子脫掉，「為什麼要脫掉？因為我要跟館長宣戰」。

7天後，游兆霖又在臉書PO出館長的臉書截圖嗆聲，「這種人沒打就說大話，硬要我馬上去林口，當我任意門嗎？約禮拜六晚上10點也不敢正面回應。我不是雲林阿成也不是大陸人放話不敢去，我網路紅人吃屎哥是說到做到的，網友看看是誰逃避。」

對於游兆霖的挑釁，館長25日晚間在直播中回應，先前他在臉書連續發3篇文，結果游一直在文章底下留言挑釁，別人越罵他越高興，「所以我就把整篇文刪掉，我到現在還沒有封鎖他，為什麼？因為有一天他會被教訓得很慘，真的是這樣，我沒有騙你。」