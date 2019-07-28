「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3323元　別做3個動作保荷包

▲原PO收到的簡訊畫面。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

記者陳俊宏／台北報導

一點開，錢就飛了！一名女網友分享收到一則「包裹已派發」的簡訊，「我就完全沒懷疑點開」，照網頁要求輸入電話、收認證碼，結果連續被扣兩筆消費共3323元，其中一筆高達3290元，才知這是最近興起的詐騙受法。警方提醒如果民眾發覺有異，千萬別做三個動作，並可撥打165反詐騙諮詢專線確認。

使用iPhone的女網友今天（28日）凌晨在「爆料公社」臉書社團說，因她剛好有買東西，27日下午收到簡訊按照步驟，當晚開始收到消費紀錄，第一筆33元，「我一開始覺得奇怪，怎麼查都查不到這筆，結果過一下又收到第二筆3290元。」

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原PO表示，當時已快深夜11時，「如果我已經睡了，該不會整晚一直被扣款吧」，她覺得太誇張也懷疑是不是被盜，致電電信客服；對方說因她有做「電話認證」，所以別人可使用她的電信扣款功能。

▼原PO接連被盜刷兩筆。（圖／翻攝爆料公社臉書社團）

原PO指出，隔天打給蘋果客服，對方說這兩筆的確不是她的帳號所買，「蘋果客服說我的號碼永久不能使用電信扣款這個服務了，蘋果真是果斷啊！立馬幫我取消這兩筆扣款帳單。」

其實這是最近興起的詐騙受法，「警政署165全民防騙網」說，近期不少網友接獲一則「快遞已發，請您查收」的簡訊，經查這是釣魚簡訊，如果收到請不要點擊連結，也不要下載任何程式，以及輸入帳號密碼包含Google帳號或Apple ID、信用卡帳號密碼等。

警政署表示，如果點進去連結進宅配業者網站，接著出現要求安裝「.apk檔案」，這一定是假的，請提高警覺。

▲▼最近許多人都收到「快遞已發」詐騙簡訊。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）

金門縣警局也說，這是新形態「釣魚簡訊」的詐騙手法，佯裝是物流公司寄送包裹快遞簡訊，誘使鄉親輕忽而點擊連結網址；而該網址連結至假的物流公司網站，如果點進去就會跳出下載安裝不明應用程式（.apk檔）的頁面，或要求重新輸入Apple ID、Google帳號密碼進行驗證，詐騙集團藉此於鄉親手機安裝惡意程式，或取得個人帳號資料。

警方指出，目前利用手機支付便捷，許多鄉親會將信用卡綁定手機或特定應用程式APP，如手機受惡意程式感染或遭竊取手機帳號資料，很可能導致個人信用卡資訊被盜取，而遭詐騙集團盜刷，造成財物損失，或遭詐騙集團利用手機通訊錄功能，將詐騙簡訊傳送給其他用戶等行使其他詐騙或不法行為。

警方提醒，如收到不明簡訊應先查證，切勿任意點擊不明網址或安裝應用程式，如有相關疑問可用手機、市內電話撥打165反詐騙諮詢專線，進行查證及諮詢。

▲▼警政署提醒，如果簡訊連結進宅配業者網站，出現要求安裝「.apk檔案」，這一定是假的。（圖／翻攝警政署165全民防騙網）