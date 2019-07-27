借手機狂講10分鐘！眼鏡伯「還沒聊完」問2次才還　結局神轉...好心哥虧慘

▲阿伯走到自己的機車前，掏出手機繼續講。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨日在超商遇到一位戴眼鏡的大叔，對方聲稱忘記帶手機，希望能借打他的電話，結果一講就是10分鐘，一旁乾等的他連問兩次，大叔才肯還他，他在離去前，看著對方走向機車，結果下一幕神展開，他不禁調侃「真是傑出的一手」。

男網友在「爆廢公社公開版」還原事情經過，當時大叔說忘記帶電話，問他可否借手機打給朋友，沒想到對方口中的「一下子」，竟足足講了快10分鐘，由於他要離開，於是問說「先生不好意思，我的手機可以還我了嗎？」

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怎料，大叔臉皮超厚，直接回應「我還沒聊完」；而好脾氣的他並未動怒，只是尷尬地強調，「我真的要離開了，不好意思」，這才拿回手機。

▲網友紛紛替他抱不平。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

事後，對方走向停放在店外的摩托車，沒多久竟拿出自己的手機，打給朋友繼續聊天。目睹全程的男網友相當錯愕，對於剛才的熱心舉動也超後悔，不禁怒道「白眼翻到X眼裡面了」。

網友看完傻眼，紛紛表示「不要臉的傢伙」、「阿北，從現在開始，以秒計費」、「巴蕊啊，客氣什麼」、「跟他收電話費」、「被盤了，懟回去」、「注意你下個月的帳單」。

另外，不少人也趁機分享奇葩經歷，「我只遇過一個問我涼麵是不是熱的怪阿姨」、「我在機場遇到有人沒訊號跟我借手機，對方一直在講廢話，鬼打牆問這是誰的電話號碼，超浪費電話費跟時間，他問多久我就跟著罰站多久」、「我學生時期也借給朋友過，當時沒錢所以用的是預付卡，借完回來才看到預付卡餘額為0，原來是打到沒錢不能打了才拿還回來」。

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