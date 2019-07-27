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老公晚歸55字報備「要做重要實驗」　老婆傻眼：說人話...神話術網全看跪

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▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這對夫妻感情默契都很好。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

每對夫妻的相處模式不盡相同，彼此間也會有特別的小情趣來調劑生活。一名男網友將「練蕭威」的本領發揮得淋漓盡致，不論是晚歸報備，還是回答老婆問題時，都能一本正經的胡說八道，而神話術也獲得一票網友讚賞。

人夫在「爆廢公社公開版」分享與愛妻的對話截圖，打趣道「換個角度說話。」從上面可見，某天晚上，他乖乖傳訊息報備，說是要去做個重要實驗，會晚點回家；而老婆理所當然細問下去，結果瞬間掉入他的陷阱。

請繼續往下閱讀...

▲老公晚歸55字報備「要做重要實驗」　老婆崩潰：說人話...神話術網全看跪。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

▲功力一流阿。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

男網友順勢回說，「測試蛋白質、維生素、礦物質等，在大麥芽跟水發酵產生澱粉的作用下，對人體產生的影響，接著觀察對人體肝臟及腎臟的排斥反應程度。」一連串煞有其事的敘述，讓老婆看得霧煞煞，不禁吐槽要他說人話，在聽完解答「要去喝酒」後，更是白眼翻到後腦勺。

▲老公晚歸55字報備「要做重要實驗」　老婆崩潰：說人話...神話術網全看跪。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

▲這個答案很可以XDD。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

還有一回，老婆突然心血來潮問他，「你對我的第一印象是什麼？」而原po當然不會放過「練蕭威」的機會，這次他文青魂上身，開始賣弄文采道，「當我第一眼看見妳時，就彷彿那雨滴落在了南極，水泥砌在了磚牆，熾熱岩漿流入了海裡，雛鳥終於展翅高飛在蔚藍的天空......。」打完這長長的一段話，他立馬應太座要求幫翻譯，而答案只有2字「硬了」。

網友們看完不禁羨慕夫妻倆的好感情，「我覺得這樣相處模式很棒欸」、「超有才的」、「蛤蠣蔬食麵衣佐蛋煎＞蚵仔煎 蛤蠣腸衣芡麵線＞大腸蚵仔麵線」、「徐志摩？」、「老公蠻有趣的啊」。而女主角也現身回應，「一個眼神就知道你要幹嘛。」

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關鍵字：神話術,練蕭威,晚歸,夫妻,情趣,老婆,幽默,爆廢公社公開版

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