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私菸案就是走私！關務署：海關法條沒有超買　最重能判無期…相關法條看這

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記者趙蔡州／綜合報導

總統府日前針對私菸案公開說明時，使用「超量」、「超買」等字詞描述，引發了外界爭論「走私與超買」的差別，總統蔡英文27日也親上火線，針對更正說明是違法私菸。關務署官員也表示，本案即使使用「超量」描述，仍屬於《菸酒管理法》中的「私菸」範疇，確實涉及刑法。

財政部關務署官員表示，民眾返國時攜帶超額的貨品，若沒有申報、有逃漏關稅之虞，全都在《海關緝私條例》的管理範圍；但若逃漏關稅貨品是菸、酒等產品，就會依《菸酒管理法》為優先法辦理，儘管這邊的法條用詞就是超量，但不論是「超量」、「超帶」等字眼，仍都明顯屬於違法走私的行為。

▲▼財政部關務署。（圖／記者吳靜君攝）

▲海關法條沒有「超買」這個用詞，關務署：「未報關進出國境，就是走私」。（圖／記者吳靜君攝）

根據現行的《菸酒管理法》規定，一般旅客如果攜帶超量免稅的菸品入境，數量極少的部份已經「除罪化」，攜帶第2條至5條的香菸，超額部份會沒入，同時每1條開罰500元罰鍰，這類的處罰是屬於一種行政罰，但本次的私菸案數量實在太超過了。

關務署官員解釋，一般旅客購買免稅菸品。若不是走一般的旅客通道，就不會只用開處行政罰，還會根據菸酒管理法第6條、第45條第2項規定，「未取得執照而輸入菸品；有執照但輸入菸品未申報，皆為私菸」、「輸入私菸、私酒者，處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上1千萬元以下罰金」

▲▼私菸風波，吳宗憲上銬。（圖／記者宋良義攝）

▲總統府針對私菸案說明時，使用「超量」、「超買」等字詞描述，引發了外界爭論。（圖／記者宋良義攝）

而公務員走私私菸，根據貪汙治罪條例第4條規定，公務員使用「公用運輸工具裝運違禁物品或漏稅物品者，得處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣一億元以下罰金」；至於其他包庇的公務員們若未從中獲利，就不會受到刑法上的處罰，但還是可能會受到內部的懲戒。

此外，國立台灣大學政治學系歐盟莫內講座教授蘇宏達也在臉書貼文，分享自己日前攜帶超額酒品申報的經驗，當時負責辦理的海關人員告訴他，「走私是沒有依法申報，偷偷帶進來法律所不允許的額度或物品。你這叫《超買》，只要依法申報繳稅並在額度之內，下次（兩個月內再次入境通關時）可以領取。」

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