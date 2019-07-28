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「1號普男有房、2號帥哥租屋」情場差很大　他疑惑：女生不是喜歡現成的？

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▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲有網友認為，「單身有兩種，一種是想單身，第二種是我只能單身。」（圖／示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友發文說，公司有兩名男同事，其中有房的人單身一段時間，另一人還在租房卻要結婚了，「我不懂的是明明有現成的『1號』，女生不是都喜歡這種的嗎？『2號』卻很搶手，可以請教女士們幫我解答嗎？」此文讓網路紅人「潔哥」（李秉潔）留言解答，點出關鍵問題；有人好奇原PO是不是就是1號？也讓他留言回應了。

「疑惑地來問一下女人的心態」，原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，1號同事長得普通，不會說很帥也不會很醜，穿著普普、上班總是開一輛進口車，有一棟房也有存款，名下有一些知名公司的股票。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，2號同事長得滿帥的，坐大眾運輸上班、很會打扮，在外面租房子。他指出，1號同事單身有一段時間，卻都無下文；2號同事最近要跟女友結婚，還是在外租房子，沒有買房的打算。

▲▼帥。（圖／免費圖庫pxhere）

▲▼原PO說，2號同事很帥、會打扮。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pxhere）

▲▼帥。（圖／免費圖庫pxhere）

原PO寫道，「我不懂的是明明有現成的『1號』，女生不是都喜歡這種的嗎？『2號』卻很搶手，可以請教女士們幫我解答嗎？」

對此，有女網友留言，「單身有兩種，一種是想單身，第二種是我只能單身。我覺得自己能賺錢的話，就不會一定要找一個有錢的。什麼時代了，再來現在說的一輩子都不一定會一輩子了，我真的覺得女人要有賺錢能力，這樣才有籌碼啊。」其他人點出關鍵，「個性觀念上不合，有錢又如何」、「怎麼都沒說到個性問題」、「看個性吧」。

潔哥也提到個性問題，「跟長相沒關係吧，這文又沒有說到個性，有錢個性卻O八自以爲是，也不會有妹子喜歡。」也有人剖析1號同事單身原因，1、寧缺勿濫，2、有行無市，3、從來沒想過，4、沒有需求。不少人則好奇原PO是不是1號同事？他強調絕對不是，「我的個性有很大的問題，所以我從沒想過要去耽誤別人的人生。」

▼不少人都認為，男生的個性是關鍵。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：爆怨公社,愛情,結婚

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