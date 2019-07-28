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影／一聽長子不生！催婚伯神邏輯「對不起父母」開勸　他30字神回…結局痛快炸

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網搜小組／鄺郁庭報導

許多長輩都會關心年輕人的各種進度，但一些想法常常讓人傻眼。一名男網友貼出他和阿伯的對話，只見對方不斷催他要找對象結婚生小孩，還說「身為長子，傳宗接代是你的責任」，但當原PO問「如果阿伯你女兒改天嫁人如果不生咧？」催婚伯卻突然換了語氣「那很好啊！沒負擔」，他只好反嗆30字讓對方閉嘴。

▲壓力,女性,睡眠。（圖／unsplash）

▲催婚伯的想法讓原PO心很累。（示意圖／unsplash）

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出他和催婚伯的對話，對方先是開口「你都快30歲了，怎麼不趕快找對象結婚生小孩？」原PO回應「結婚要錢，生小孩要更多錢。」阿伯則認為「我們以前沒錢，還不是照結婚生小孩，我在你這年紀，小孩已經很大了。」原PO接著試著解釋他的想法，催婚伯卻似乎不太理解：

請繼續往下閱讀...

原PO：結婚可以啊！但要女方不嫌棄我現在沒辦法給她婚禮，至於生小孩算了吧！兩人生活很好啊！為啥一定要生？
催婚伯：你身為長子傳宗接代是你的責任，不生你對不起你父母。
原PO：那阿伯要出錢幫我養嗎？
催婚伯：養小孩是你的責任啊！
原PO：我不想生了小孩每天為錢吵架，而且也要看女方願不願意生好嗎？
催婚伯：不生你娶她幹嘛？

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▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO認為，兩人生活很好，不一定要生小孩。（示意圖／Pixabay）

講到這邊，原PO忍不住問「那如果阿伯你女兒改天嫁人如果不生咧？」沒想到對方卻說「那很好啊！沒負擔」，原PO忍不住在心中翻白眼，回30字「那別人的女兒為什麼就一定要生？阿伯你這種觀念叫別人的女兒死不完」，成功讓催婚伯秒閉嘴。原PO也在留言處透露，阿伯的女兒是他的表妹，「我跟我表妹說這件事，我表妹說『哥你回得好，不要理我爸那個老古板』。」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「就是這種雙重標準，才讓人覺得靠北，不出錢出力，就出一張嘴」、「這就是自私！只有自己的小孩才是寶」、「很多長輩都這樣啊，雙重標準，自己的都可以，別人的都不行，重點是他這個打自己臉的速度也太快」、「各自的生涯規劃只有自己懂，何必對著他人指指點點。」

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關鍵字：催婚,結婚,交往,爆廢公社

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