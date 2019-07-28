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3歲小孩拿樹葉付錢！老闆上門勸「媽碎唸酸小氣」看傻　真相扯爆：家長教的

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▲▼ 。（圖／）

▲原PO朋友家開雜貨店。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

這樣的家長和身教讓人看傻眼！一名男網友發文表示，他朋友家裡開雜貨店，最近有個3、4歲的小孩會來店裡買糖果飲料，卻是拿樹葉、石頭當錢付，「本來想說小朋友不懂事，就做是當老闆請客算了。」沒想到小孩子變本加厲，告知家長後，對方竟然碎念老闆小氣，也並未制止孩子的行為，讓原PO直呼無言。

這位男網友在臉書《爆怨公社》發文，說朋友家裡是開雜貨店的，最近總會有個3、4歲的小孩到店裡，拿著樹葉石頭來買糖果、餅乾或飲料。原PO說，本來老闆想說是小朋友不懂事，就當作是請客，沒想到小孩後來開始拿10元買25元的飲料。

請繼續往下閱讀...

因為朋友家是小本經營的雜貨店，想說這樣請小朋友一直請下去也不行，就直接跟對方家長講，「結果反而被孩子的媽碎念老闆小氣！」之後小孩更是變本加厲，「來店都是錢丟著直接拿東西衝回家！甚至有一次居然還拿保O達空瓶要來換一瓶新的。」

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雜貨店、柑仔店、舊式雜貨店（圖／記者黃克翔攝）

▲小朋友拿樹葉石頭買雜貨店的糖果餅乾，讓老闆很傷腦筋。（示意圖／記者黃克翔攝）

原PO說，後來輾轉聽到消息，小朋友會這樣做，竟然是父母教的，讓他忍不住替朋友發文求助「是否該報警或是還有其他方法可以處理呢？」最後又補充，說孩子又丟了30元、拿走價格為50元的飲料，老闆直接追到小朋友家告知家長，卻得到「開店的不要那麼小氣嘛！又不是沒給錢！」的回應，讓原PO超無言。

看到貼文後，其他人紛紛狂批家長，「這跟搶的意思一樣」、「丟個50去她家搬電視電腦，做人父母不要那麼小氣」、「這小孩是原始人養大的嗎」、「丟10萬叫他房子過戶，因為你要買」、「這是2019年的現代發生的事情嗎？太驚訝了」、「這三小觀念啦？怎麼有些家長越來越奇葩」。

許多網友則是勸一定要報警，「這要報警啊！不然小朋友之後行為會偏差」、「報警教唆偷竊」、「裝監視器，下次直接報警」、「這種父母把孩子教成這樣一定要報警啊！不然孩子會天真的以為真的可以這樣做，而且也會讓孩子一直被父母利用」、「直接報警，看誰會怕？小孩如果太小不罰就罰大人」、「為了糾正孩子錯誤的觀念，請報警處理。」

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關鍵字：雜貨店,小孩,小朋友,樹葉,石頭,家長,爆怨公社

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