老爸是清潔隊司機！她千字致敬...心疼反擊「你們家垃圾不臭？」　網淚讚爆

▲每天早出晚歸，扛重物、處理垃圾真得很辛苦。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友打算今年報考清潔員，雖然很多人獻上鼓勵，但不乏酸言酸語。對此，清潔隊司機的女兒就寫下千字長字，透露這一行的辛酸，包括每天早出晚歸，還得與又髒又臭的垃圾為伍，字裡行間更流淌著對父親的不捨與愛。

女網友今天在一篇「發考北市清潔隊員」的貼文下，看到不少酸民的留言，越發覺得心酸，忍不住在「爆怨公社」寫下感性千字文，因為她最愛的父親正是北市的清潔隊司機，也就是大家所說的垃圾車司機。

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25年前，父親為了考進清潔隊， 不斷鍛鍊身體、準備考試，當中付出非常大的努力，只為了這份穩定的鐵飯碗，「好不容易考了進去，每天從早忙到晚，下班回家的時間都晚上11、12點了。」

▲想考進清潔隊員不容易阿。示意圖，與本文無關。（圖／環保局提供）

她接著說，「這還不包括颱風天、過年前後，只要市政府沒說他們放假，他們就要頂著風雨出門，不管風多大雨多大，就是要出門收垃圾、清理街道，路邊有樹木倒塌，他們便要去搬去處理，常常回到家都已經凌晨2、3點了。過年前1個月，家家戶戶開始大掃除，他們沒閒著，也必須早早出門，為市民收大型垃圾，整整1個月早上5、6點出門收大型家具，晚上繼續收平常的垃圾，下班回家也常常到12點以後。」

直到除夕夜，家家戶戶可以吃團圓飯，但父親沒有一年可以跟他們吃，女網友不禁哽咽，「爸爸要上班，因為市民有垃圾要收，所以也是除夕一早就要出門，回到家都11、12點了。過年他們只有放初一初二初三，每年都一樣初四早上就要上班。」

對於一些網友毫無根據的猜測，她嚴肅地說，「這份工作是他辛辛苦苦用體力跟身體考來的，不是你們說的用錢換來的內定，他對工作有責任，想的都是如果不上班市民的垃圾誰要去收，有人說要進去很簡單，要待下去很難；有人說清潔隊員都是走後門的；有人說清潔隊員髒又臭。我想說的是，不管是以前還是現在，要進去都要經過考試，考體力、考沙包、考折返跑。」

▲網友們紛紛獻上鼓勵。（圖／翻攝自爆怨公社）

原po直言，「這份工作需要體力，會搬很多重物，需要服務的熱忱。清潔隊員的確會髒又臭，每天爸爸回家衣服真的又髒又臭，但試問難道你們家的垃圾就不髒不臭嗎？各位家中的垃圾難道不是自己製造出來的嗎？會髒會臭大家有沒有想過是為什麼？我實在不懂為什麼有些人會當他們是妖魔鬼怪，他們跟我們都一樣是人難道我們比較高貴嗎？如果沒有他們，我們的垃圾有誰會幫我們處理？」

看到網上「什麼考試考假的」、「用錢就可以買的」、「隨便考考就好」諸如此類的言論，她不禁心疼，「你們知道這些話抹滅了很多真的認真準備考試的人嗎？清潔隊員的工作真的不是你們想得那麼簡單，也真的不是每個人想進就可以隨便進得去的，考試進去之後每年還有所謂的考核考績，所有一切比照公務員，但工資福利卻沒有完全比照，有人羨慕他們，但作為家屬的我們只有滿滿的不捨。」

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