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媽稱「驅逐淫魔」！3歲女童全身包毛毯被鎖車內　烈日火烤9.5小時亡

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▲▼3歲女童被鎖車內「烈日火烤9.5小時」亡　媽：驅逐淫魔（圖／翻攝自Rancho Cordova Police Department）

▲帕金（Angela Phakhin）把3歲女兒鎖在車裡烤死。（圖／翻攝自Rancho Cordova Police Department）

記者吳美依／綜合報導

美國加州沙加緬度（Sacramento）一名女子帕金（Angela Phakhin）在2017年6月時，把3歲女兒麥雅（Maiya）鎖在烈日下的廂型車內，時間長達9.5小時，讓孩子被活活熱死，因此被宣判處以25年有期徒刑。根據了解，她向警方表示，此舉是為了要驅逐女兒體內的「淫魔」。

根據《洛杉磯時報》報導，帕金違規停車遭到取締，由於同行的未婚夫史密斯（Untwan Smith）被通緝，因此兩人都被盤查。警官科爾多瓦（Rancho Cordova）搜索車輛時發現，一個小女孩倒在後座，明明是夏天卻全身包著毛毯，已經當場死亡。

沙加緬度檢察官表示，帕金認為女兒被可怕的淫魔邪靈附身，所以才把孩子鎖在熱氣蒸騰的車上。根據了解，麥雅死亡以前，已經被囚禁9.5小時。

據悉，帕金和史密斯從阿肯色州搬來沙加緬度，在旅途的2周期間，時常故意把麥雅鎖在車上好幾個小時。路人好幾次警告，請他們把孩子安置到陰涼的地方，卻被斷然拒絕。

檢察官表示，帕金6月時被依一級謀殺罪、酷刑罪、蓄意謀殺等罪名起訴，即將在監獄裡度過25年的牢獄生活。史密斯也被指控謀殺，目前仍在等待審判開庭。

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關鍵字：北美要聞,加州,沙加緬度,驅魔,謀殺

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