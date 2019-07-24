聽證會前夕　FBI局長：俄國決心干預2020總統大選

▲FBI局長瑞伊（Christopher Wray）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

FBI局長瑞伊（Christopher Wray）於22日證實，俄羅斯不顧美國的制裁與預防措施，下定決心干涉2020年總統大選。他表示，已經和總統川普進行多次討論，也將繼續投入資源，積極防範網路假消息和境外政治宣傳。多位民主黨籍議員呼籲修訂選舉安全法，國會多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）則說，已經投入足夠的資金。

瑞伊在參議院司法委員會的監督聽證會上表示，「俄羅斯人絕對有意圖干涉我們的選舉。」他認為，總統大選即將面臨的影響，可以被廣泛地定義成「外國政府試圖左右國內輿論、人民政治情緒」，被問及川普是否知情時則回應，「我們已經在白宮舉行過好幾次國安會議。」

根據《路透社》報導，共和黨籍參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）數度追問，「我們針對俄羅斯採取這麼多動作，這些制裁與談話，還不足以阻止嗎？」瑞伊說，「是的。我認為，在他們真正收手以前，都還沒受到充分地阻止。」

瑞伊表示，FBI已經和私人平台合作，針對外國政治宣傳或假消息展開調查，投入大量資源對抗選舉可能受到的影響。據悉，他4月時就曾向美國外交關係協會（Council of Foreign Relations）提到，2018年國會選舉就是2020大選的彩排。

▲參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）

民主黨籍議員德賓（Richard Durbin）指出，共和黨領袖麥康奈爾不願意著手修訂選舉安全法，「我們在閉門會議中已經收到警告，俄羅斯計劃將要破壞下一屆選舉，而且這些警告非常地具體。我們可以怎麼應對？答案是，什麼事都不能做。原因就是麥康諾。」

麥康奈爾回應，國會去年已經預備大筆資金，將要投注在國家安全事務，因此不需要再增添額外應對措施。

根據了解，美國前任特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查「通俄門」案，指川普2016年靠著俄羅斯干預當選總統，手段包括駭客滲透與網路宣傳等，目前已經起訴25名俄羅斯人和3間俄羅斯公司。華盛頓當局針對俄國實施選舉相關防範措施，國會也正在推動立法，揚言將有更嚴厲的制裁。