人妻深夜抓熟睡夫下體求愛　出手太重害他痛到「癱瘓」慘被補

▲女子只是想向丈夫求愛,沒想到卻害對方下體痛不欲生。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州一名人妻只是想向丈夫求愛,趁睡覺時一把抓住對方的生殖器,沒想到太猴急不小心下手太重,害對方痛到當場癱瘓倒地甚至難以行走,而因此被控性暴力和家暴遭警方逮捕。

居住在坦帕市的44歲女子塔什(Anastacia Tasch)和丈夫育有2名小孩,22日晚間凌晨5時30分她一時「性」起,突然整個人壓在睡在沙發上的丈夫身上,並用手一把抓住對方生殖器,希望能喚醒對方一起「男女雙修」,沒想到沒拿捏好力道,反而抓傷對方下體,讓對方痛到報警。

警方表示,受害人向他們投訴,塔什「在沒有經過對方的同意之下」,擅自抓住了生殖器。塔什後來也坦承,自己是為了想要讓丈夫「變得有感覺」,才會抓對方的生殖器,被控家暴和性暴力等罪的她,目前已繳交1500美元(約台幣4.6萬元)保釋金獲釋。

