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美警開槍有「種族差異」　研究：非裔警察傾向射殺黑人

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▲▼美國,警察,紐約,第五大道（圖／路透）

▲紐約警察。（圖／示意圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國馬里蘭大學（University of Maryland）最新研究指出，非裔警察開槍射殺黑人的比例，比其他種族的執法人員更高，同樣的情況也發生在拉丁裔警員身上。此外，統計數據也指出，增加警官的種族多元性，對於被槍殺者的族裔沒有顯著影響。

根據了解，研究數據來自2015年900多起警方辦案槍殺罪犯的案例，警察的種族、性別、資歷都被列入分析面向。學者分析統計資料，發現警員與其開槍射殺的對象有著明顯的「種族差異」，兩者往往來自相同族裔。也就是說，黑人警察更傾向對非裔人士開槍，相似情況也出現在拉丁裔族群上。

分析結果指出，雖然提高執法人員的種族多元性帶來許多好處，例如讓警員更加了解社區，加強與居民之間的互信關係，但似乎無助於影響遭到槍擊的比例較高的族裔。領導研究團隊的社會認知心理學家強生（David Johnson）表示，沒有證據顯示白人警察更傾向射殺少數族群，「事實上，非裔和拉丁裔公民更有可能被同一種族的警員射殺。」

研究團隊22日在《美國國家科學院院刊》發表論文，他們認為，試圖降低某些族群犯下特定犯罪的機會，也許更能有效減少非裔及拉丁裔人士被警察槍殺的比例。

此份研究的統計顯示，開槍射殺罪犯的警員有79％是白人，12％是拉丁裔，6％為非裔。這些警官平均都有10年職涯經歷，且高達96％為男性。

根據《衛報》的統計調查結果，美國2015年共有1134件美國公民死於執法人員槍下的案件，受害者是年輕黑人男性的比例，比其他種族高出9倍。

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關鍵字：北美要聞,警察,槍擊,槍殺,執法過當,種族

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