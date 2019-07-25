金髮正妹伏特加當水喝致七孔流血　尿液變「腐蝕性液體」皮膚全爛光

在 Instagram 查看這則貼文 JESSICA LANDON（@jessicalandon12）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 6 日 上午 10:25 張貼

實習記者黃可昀／綜合報導

住在美國加州的蘭登（Jessica Landon）原本是著名品牌「花花公子」（Playboy）的模特兒，有著一頭完美金髮和深邃綠眼珠，身材更是好得沒話說，不過她19歲開始接觸酒精後生活變了調，26歲那年甚至直接「把伏特加當水喝」，最後身體整組壞光光，尿液變成具有腐蝕性的液體，侵蝕著她整片臀部和尾椎，差點就要喪失性命。

在 Instagram 查看這則貼文 JESSICA LANDON（@jessicalandon12）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 3 日 上午 8:56 張貼

據《太陽報》報導，蘭登19歲就獨自搬到洛杉磯，幸運地當上了花花公子模特兒，她認為「我實現了自己夢想」，可以到處表演和拓展視野，生活看似光鮮亮麗，其實她心裡始終有個忘不掉的陰影。

蘭登表示，她5歲曾遭到保母的性騷擾，這段過往讓她感到很羞愧與焦慮，「心裡總覺得很空虛」，每當回想起痛苦回憶時，她總會躲起來用酒精麻痺自己。直到她26歲那年，已經沉迷酒精到不可收拾的地步，她透露「我24小時都在灌伏特加，還直接把酒裝在床頭的瓶裡，隨時能拿起來喝」，然而這樣的酗酒習慣讓她開始吐血、身體無力，健康逐漸亮起紅燈。

在 Instagram 查看這則貼文 JESSICA LANDON（@jessicalandon12）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 24 日 上午 11:08 張貼

蘭登有一次還醉到摔倒在樓梯間，造成嚴重腦溢血，「我身體半邊逐漸癱瘓，臉部肌肉下垂，講話也變得含糊不清」，透過手術將腦內棒球大的血塊清除才撿回一命。不過這次經驗並沒有讓她學到教訓，她再度陷入酒精成癮，長達1個月的時間無法正常行走，甚至沒辦法自己走到廁所，只能在一個小桶子內便溺。

最可怕的是，蘭登的尿液竟然轉變成腐蝕性液體，臀部和尾椎區塊的皮膚全爛光，「我知道自己快死了，只好打電話向前任求救。」送醫後才發現她血液裡的酒精含量竟高達0.533%，幾乎所有器官都壞光，體重也只剩下35公斤，鼻孔還不斷滲出鮮血，後來她緊急接受了2次輸血，並在加護病房住了整整16天。

在 Instagram 查看這則貼文 JESSICA LANDON（@jessicalandon12）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 19 日 上午 10:49 張貼

經歷9次治療和嚴格的戒斷過程，37歲的蘭登已經不再碰酒精，徹底擺脫了那5年的地獄生活，如今也找到疼愛她的另一半，且目前肚裡還懷有6個月的寶寶。蘭登表示，「每天都有年輕女孩搬到洛杉磯，追求璀璨和魅力的生活，現實是她們可能會面臨精神上的飢餓」，她希望透過自身經歷，讓大眾正視酒精成癮的嚴重性，不要再有人重蹈覆轍。