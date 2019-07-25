23周早產雙胞胎溺斃血泊中　毒蟲媽嗨吸古柯鹼發文：在天堂安息！

▲蒂芬妮吸食古柯鹼，雙胞胎女兒早產夭折。（圖／翻攝自漢彌爾頓縣監獄、Tiffany Roberts臉書。）

記者吳美依／綜合報導

美國田納西州女子蒂芬妮（Tiffany Marie Roberts）於21日吸食古柯鹼後，早產生下一對雙胞胎女兒。嬰孩才23周大，剛出生就被驗出對古柯鹼等藥物呈陽性反應，2天後因肺泡急性出血，溺斃在自己的血液之中。根據了解，29歲的蒂芬妮遭起訴一級謀殺罪，被逮捕前還在臉書發文，「美麗的小寶貝，願妳們在天堂安息！」

綜合外媒報導，蒂芬妮吸食古柯鹼娛樂，情緒亢奮以後卻發現喘不過氣，趕緊衝到醫院尋求幫助。她生產後，在臉書發布照片，希望大家幫躺在保溫箱裡的女兒集氣，「為這兩個寶貝女孩祈禱！她們雖然提早報到，但一定可以變得很強壯。」

《美國婦產科雜誌》表示，雖然23周的嬰兒非常早產，不過在醫院嚴格且密集的治療之下，還是有多達25%的機率可以存活下來。不幸的是，這一對雙胞胎還來不及被取名，就因肺泡出血急救不治。

根據了解，蒂芬妮在懷孕期間三度被驗出對古柯鹼、嗎啡和安非他命呈現陽性反應，也曾經承認「我知道我有問題。」她目前因涉嫌嚴重虐待與忽略孩童，以及一級謀殺罪等指控遭到起訴，被關押在漢彌爾頓縣監獄（Hamilton County Jail）。

事情爆發以後，蒂芬妮的臉書專頁湧進網友一片謾罵。但是，有一位自稱是蒂芬妮姐姐的人出面辯護，表示妹妹不是故意殺死小孩，「你們根本不知道她經歷了什麼！」