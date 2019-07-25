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性醜聞富商入獄驚傳自殘「近乎無意識」！　臉色發青倒臥牢房急送醫

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▲▼美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性侵未成年少女、性交易仲介。（圖／路透社）

▲ 艾普斯坦目前因性交易指控被關押，不得保釋。　（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）日前因涉嫌性侵未成年少女、販運人口性交易被捕，目前關押在曼哈頓大都會看守所（Metropolitan Correctional Center）。但根據最新消息，艾普斯坦23日倒在牢房內，臉色發青，幾乎失去意識，已知頸部有明顯傷痕，緊急送醫治療。

綜合《紐約郵報》、《太陽報》等外媒報導，艾普斯坦所在的看守所23日凌晨1時30分左右傳出慘叫聲，當獄方工作人員衝到現場後，才發現艾普斯坦倒在牢房內，緊急把他送至附近醫院接受治療。

目前頸部受傷的原因現階段仍有待釐清。只不過，外界傳聞越來越多，甚至傳出有自殺的可能或是被另名囚犯攻擊；只不過，因為他的傷勢並不嚴重，有另一說法認定這是他為了轉移到另個監獄所採取的行動。

消息傳出後，艾普斯坦的律師及美國聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）等單位均未做出回應。

現年66歲的艾普斯坦面臨性交易因涉嫌販運人口性交易、性侵未成年少女等罪嫌遭到逮捕，一旦罪名成立，最高可能面臨45年的刑期。

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