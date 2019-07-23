她戀上300歲海盜幽靈　親密後敗血險死…宣布離婚：他偷走我的能量

“I will explain all in due course but for now all I want to say is be VERY careful when dabbling in spirituality, it’s not something to mess with,” Amanda Sparrow Teague said when announcing her divorce from a ghost. https://t.co/LqiOrHHB4Q — HuffPost Weird News (@HuffPostWeird) 2018年12月12日

記者吳美依／綜合報導

北愛爾蘭女子亞曼達（Amanda Teague）2018年和300歲海盜幽靈「傑克」結婚，日前卻宣布這段關係玩完了。她表示，婚後身體狀況每況愈下，還差一點死於敗血病，下定決心接受驅魔儀式「分手」，「我可以很清楚地看見，他在竊取我的能量。」

亞曼達宣稱，傑克是一名來自海地的海盜，18世紀時因在公海行竊而被絞死。她與老公發生親密關係，卻逐漸開始冒出膿瘍，還因此引發嚴重敗血症，4、5個月後情況更糟，「我知道附身會帶來一些症狀，其中一部分就是健康上的危害。」

The #AOshow will be chatting to Amanda Teague after 8 am. She married the Ghost of a 300-year-old pirate after years of searching for her soulmate! #AOshow #trueloveneverdies pic.twitter.com/5q0cuzIzRw — iRadio (@ThisisiRadio) 2018年1月25日

亞曼達認為，傑克的個性很可愛，不會想要傷害任何人，直到愛犬托比臨死前才驚覺不對勁，「我求傑克讓托比繼續活下去，托比卻突然變得很兇，很有攻擊性，完全不願意靠近傑克。」她認為，動物的直覺非常準確，決定暫時停止和老公發生親密關係，健康果然好轉。

亞曼達認為，去年5月因敗血症開刀時取下婚戒，同時切斷靈魂之間的連結，「手術之後，感覺一切都不一樣了！」她向傑克提出離婚，卻發現老公不願意離開，不但變得非常可怕，還威脅要殺了她。

亞曼達接受驅魔後，身體奇蹟似地康復，連醫生都大吃一驚。她說，靈魂死後通常會在人世間徘徊一陣子，但像傑克一樣留連300年的鬼魂，一定需要維持能量，「我真的嚇壞了，再也不要接觸靈界了！」