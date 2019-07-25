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造訪友人新居！男凌晨「開錯門」...慘遭朋友鄰居一槍射殺

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▲▼ 門鈴。（圖／pakutaso）

▲第一次造訪友人新居，卻因為「開錯門」被槍擊致死。（圖／pakutaso）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國喬治亞州日前發生一起「開錯門」遭槍擊案。來自維州的46歲埃斯皮諾薩（Gerardo Alberto Espinoza）日前與妻子到朋友新家做客，卻因凌晨單獨外出再次返家時走錯棟「開錯門」，驚嚇了該戶屋主，情急之下便將他槍殺。

據《巴爾的摩太陽報》（The Baltimore Sun）報導，事件發生在本月21日，當天埃斯皮諾薩與妻子喬安娜（Joanne Espinosa）前往喬治亞州伍德拜恩（Woodbine）的朋友家參加泳池派對，慶祝其喬遷之喜。喬安娜表示，當天晚上她自己先去房間內休息，而丈夫則繼續在泳池玩樂，沒想到隔天早上醒來時，才得知丈夫已在凌晨1點左右被槍殺。

▲▼手槍,槍擊,槍殺。（圖／取自Pixabay）

▲目前警方仍在調查此事，不排除死者走錯房門而被槍殺的可能。（圖／取自Pixabay）

警方指出，埃斯皮諾薩於凌晨時試圖闖入56歲的男子多西（Charles Dorsey）家中，本來正在熟睡的多西與妻子被瘋狂的敲門聲給嚇醒，兩人透過監視器看見對方衣衫不整，只穿著內褲，嚇得趕緊叫他離開，但埃斯皮諾薩則是不停罵髒話、威脅開門，甚至直接撞擊門的把手，最後多西只好開槍射殺他。

喬安娜則表示，「當時有點酒意的丈夫應該只是想要回車裡拿東西，回來的路上卻失去方向，看到附近一戶一樣有著黑色柵欄和泳池的別墅便走了進去，而丈夫一定是以為朋友們只是在和他惡作劇，把門鎖上，才會不停地敲門、闖入，並辱罵對方，我相信丈夫只是想回屋休息，沒有惡意。」

喬安納更位丈夫喊屈表示，「結婚以來，他一直是一位令人驕傲的丈夫，是兩個兒子敬業的父親；在朋友眼裡，他更是一位熱情、好客的好朋友，臉上永遠都帶著微笑，且對人誠實，在交友圈裡非常受歡迎。」

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關鍵字：美國,槍殺,Gerardo Alberto Espinoza,北美要聞

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